"Я президент Вильнюсского клуба ветеранов спорта Aidas", – сказал журналистам 65-летний вильнюсец.

На вопрос, почему он решил стать кандидатом на пост президента, Гудишкис ответил, что его побудили члены клуба.

"В нашем клубе около 100 членов – известные спортсмены. Они попросили меня стать кандидатом. Я не являюсь членом какой-либо партии, иду в кандидаты как бывший спортсмен", – сказал он.

Чтобы стать кандидатом, надо собрать 20 000 подписей и внести залог в размере 5 средних зарплат. Чтобы стать официальным кандидатом, Гудишкису придется внести 4639 евро.

Из-за подписей он не переживает, утверждает, что без труда может собрать и 50 000.

"Конечно, сейчас, если смотреть в будущее, шансов у меня немного, но я стану кандидатом. Поскольку Науседа, Шимоните, Сквернялис, знаете, они - политики. Особенно Сквернялис сейчас как премьер. И Науседу я упоминал, у него тоже есть превосходство. Но, несмотря на это, я 20 000 подписей точно соберу. Уже только в Бальсяй. Я здесь 28 лет живу и Бальсяй за меня, ну не все, но большинство подпишется и будет голосовать за меня.

Я говорю, мне звонят со всех регионов. Сейчас, когда увидели по телевизору, звонят, я и 50 000 подписей соберу, это точно", – сказал он.

На вопрос, кто его избиратели, он ответил - спортсмены.

"Мои избиратели? Спортсмены. Я был президентом Литовского союза федераций спорта, у меня работали сотни людей, все спортивные федерации, я был президентом Федерации хоккея Литвы – вся элита хоккейного спорта: Электренай, Каунас, Шяуляй. И сейчас мне звонят со всех регионов – Шяуляй, Алитуса. В союзе федераций, знаете ли, 100 федераций, меня знает вся Литва", – сказал Гудишкис.

Vitas Gudiškis © Asmeninio albumo nuotr.

На вопрос, не думает ли он, что ему может не хватить политического опыта, Гудишкис заверил, что "он очень интересуется политикой", кроме того, у него есть знакомые в парламенте.

Он сказал, что знаний ему хватит и для работы в сфере внешней политики.

"Что касается президента и внешней политики, я бывал в Австралии, Южной Африке, общался с Манделой, когда он был президентом, общался с Лукашенко, с Путиным. Лукашенка тогда уже был президентом, он президент хоккея в Беларуси. Тут был мой минус, я сказал, что... но я сказал правду, как было.

Я два раза был в Америке, был на 7 олимпиадах, был в 33 странах Европы, говорю по-английски. Мой дядя жил в Кембридже, там я изучал английский в 1996 году", – рассказал Гудишкис.

В декабре прошлого года в интервью 15min.lt он сказал, что если станет президентом, то в первую очередь поедет в Москву.

"Моим первым шагом будет поездка не на Запад, а в Москву", – сказал он тогда. Но сейчас он говорит, что это была шутка.

"Ну, что, надо бы, наверное, для начала в Брюссель съездить. Я там шутил, когда сказал, что к Путину поедут, к Лукашенко. Нет, сначала надо вопросы НАТО смотреть, безопасность в стране, ведь президент - главнокомандующий. Наш гарант - НАТО, потом конечно не исключаю возможности общения с Востоком.

Мы Островец, конечно, не остановим, но они наши соседи, я жил недалеко от Калининградской области, знаю, сколько там военных. Я родился в Кудиркос Науяместисе, окончил там среднюю школу, знаю, что там в Калининградской области происходит. Должна быть гарантия безопасности, надо говорить", – сказал кандидат.

Правда, он не видит ничего плохого в общении с восточным соседом, которого называют агрессором. Гудишкис убежден, что Россия в будущем тоже станет демократическим государством.

Он намерен начать свою политическую кампанию после муниципальных выборов.

"Я живу рядом с новой школой в Бальсяй. Здесь я представлюсь, но еще рано, сейчас проходят муниципальные выборы, сюда съезжались все кандидаты в мэры, после этих выборов я начну свою политическую кампанию по Литве",– сказал он.

Гудишкис сказал, что живет на пенсию. Кроме того, ему помогают дети, живущие за границей.

"До 2005 г. я был президентом Спортивных федераций, потом ушел из спорта. Знаете, там тоже политика. Пришли другие партии, пришлось уйти. Сейчас я пенсионер, но я работал на стройке у Даргиса (президент Литовской конфедерации промышленников – DELFI). Потом работал в магазине Iki. Я бывший десантник, был майором запаса (в советской армии – DELFI).

Десантник. На моем счету 100 прыжков, и сейчас есть проблемы - грыжа позвоночника. Но это ничего, прошел реабилитацию. Потом начнутся поездки по Литве, некогда будет. Получаю пенсию, я донор, сдал кровь 71 раз.

Плюс, я живу в Бальсяй, у меня собственный дом, его содержание стоит недорого. Есть скважина, купили брикеты, дрова, топлю. Мои дети живут в Австралии, помогают, – сказал он.

Он сказал, что больше всего ему сейчас не нравится политика запретов, которую осуществляют нынешние правящие. Он стал бы это менять, а воскресенье объявил бы выходным для всех.

"Я живу в Бальсяй, эти запреты ничего не дают, появились точки, продают, а какая польза? Я был в Южной Африке, так там только в воскресенье не продают. Я за то, чтобы в воскресенье никто не работал. Никакие магазины. Ну частные. Все могут в субботу закупиться, а в воскресенье все – ни алкоголя, ни... люди должны отдыхать", - заметил он.

У него есть идеи для реформирования судебной системы. "Это прерогатива президента. Я не думаю, что все хорошо. Я бы менял. В суде не только судья должен решать, должны быть советники. Я хорошо помню, как было в советское время, вызывали советников, наблюдателей или как их там называли. А сейчас все решает один судья и, посмотрите сколько бывает курьезов (...)", – сказал Гудишкис, заметив, что он взял бы пример с США, где есть суд присяжных.

Правда, и сам Гудишкис попадал в поле зрения правоохраны, когда был президентом Федерации хоккея Литвы. Его обвиняли в мошенничестве, в присвоении более 126 000 литов, однако суд его оправдал. Прокурор обжаловал это решение, тогда Вильнюсский окружной суд приговорил его к двум годам ограничения свободы. Гудишкис это решение обжаловал в Верховном суде Литвы, тот отменил обвинительный приговор и передал дело на повторное рассмотрение. Однако решение так и не вынесли, поскольку истек срок давности по этому делу.

В январе 2019 года в эфире передачи КК2 на LNK Гудишкис признал, что раньше садился за руль нетрезвым.

"Садился и ездил, – смеялся Гудишкис. - Ездил. Ну, выпив, какой там пьяный".

Президентские выборы в Литве состоятся 12 мая 2019 года.