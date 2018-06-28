Представитель парка Марюс Семашка назвал этот ландшафт особенным и предлагает начать знакомство с парком с центра для туристов, где можно получить подробную информацию о парке и отправиться на Мифологическую тропу. На этой тропе вам повстречаются деревянные и каменные скульптуры.
Рядом с тропой можно увидеть необычный охраняемый объект – липовую беседку. Здесь, в поместье Швянтои, меньше 100 лет назад посадили по кругу 30 лип, но до наших дней сохранилось лишь 18.
Полюбоваться водами озера Мяргяжерис и лесом около него можно с Каченишкского городища. Городище поросло лесом, восточная его часть спускается к озеру.
Недалеко от Каченишкес стоит Жертвенная гора, на которой прежде находились языческие жертвенники. Это место издавна считалось магическим.
Говорят, что давным-давно, рядом с городищем и озером стоял дом. В нем жили три сестры, которые утонули в озере. Это случилось зимой, поэтому, по словам местных жителей, лед на озере зимой отличается розоватым цветом. Люди говорят, что молодым людям нельзя купаться в этом озере, поскольку утонувшие сестры могут их утопить. Но всему можно дать логическое объяснение, только надо ли? Тогда не останется таинственности", – пошутил Семашка.
Борьба с ностальгией: длинные российские передачи должны быть озвучены по-литовски (32)
Российские передачи или передачи на языке другой...
Девушка из Зимбабве: у Литвы и моей родины есть кое-что общее (12)
"Жизнь в Литве вдохновляет меня, здесь я получаю много...
На литовском Празднике песни прозвучит тысяча музыкальных произведений
На Празднике песни, который начинается в Литве на этой...
Цены на услуги усадеб сельского туризма в Литве: за ту же цену разные услуги
Лето – хорошее время для усадеб сельского туризма....
Чем в этом году будут кормить участников Праздника песни: меню (10)
28 июня на пресс-конференции организаторы Праздника...
TOP новостей
Сейм Литвы взялся за борьбу с ностальгией по СССР: поможет озвучка (32)
Российские передачи или передачи на языке другой...
Проверены литовские дороги: почти все – некачественные (4)
29 из 33 проверенных дорог государственного значения в...
"СССР перешел в онлайн и живет в ОK": что происходит в виртуальном Русском мире Балтии? (145)
В Эстонии опубликовано исследование “Виртуальный...
Девушка из Зимбабве: у Литвы и моей родины есть кое-что общее (12)
"Жизнь в Литве вдохновляет меня, здесь я получаю много...