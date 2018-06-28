Команда портала GRYNAS.lt исследует красоты литовской природы и предлагает посетить Сирветский региональный парк с гористым рельефом Швенченской возвышенности. Здесь есть села, усадьбы, городища, уникальные деревья-долгожители и чистые источники.
Mitologinio pažintinio tako eksponatas
© Stopkadras


Представитель парка Марюс Семашка назвал этот ландшафт особенным и предлагает начать знакомство с парком с центра для туристов, где можно получить подробную информацию о парке и отправиться на Мифологическую тропу. На этой тропе вам повстречаются деревянные и каменные скульптуры.

Рядом с тропой можно увидеть необычный охраняемый объект – липовую беседку. Здесь, в поместье Швянтои, меньше 100 лет назад посадили по кругу 30 лип, но до наших дней сохранилось лишь 18.

Полюбоваться водами озера Мяргяжерис и лесом около него можно с Каченишкского городища. Городище поросло лесом, восточная его часть спускается к озеру.

Недалеко от Каченишкес стоит Жертвенная гора, на которой прежде находились языческие жертвенники. Это место издавна считалось магическим.

Говорят, что давным-давно, рядом с городищем и озером стоял дом. В нем жили три сестры, которые утонули в озере. Это случилось зимой, поэтому, по словам местных жителей, лед на озере зимой отличается розоватым цветом. Люди говорят, что молодым людям нельзя купаться в этом озере, поскольку утонувшие сестры могут их утопить. Но всему можно дать логическое объяснение, только надо ли? Тогда не останется таинственности", – пошутил Семашка.

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