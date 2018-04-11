Департамент полиции сообщил, что 10 апреля, в 10 ч., в Каунасском районе у деревни Гирининкай I, в лесу был обнаружен закопанный в землю бидон.

Мужчина вызвал на место происшествия полицию. В бидоне была не только граната военных лет, но и около 100 страниц печатного текста. На листах был герб Литвы и надпись "Партизаны".

Пресс-секретарь ГКП Каунасского округа Юстина Казрагите сказала DELFI, что бумаги находятся в комиссариате, позже их передадут экспертам.