Департамент полиции сообщил, что 10 апреля, в 10 ч., в Каунасском районе у деревни Гирининкай I, в лесу был обнаружен закопанный в землю бидон.
Мужчина вызвал на место происшествия полицию. В бидоне была не только граната военных лет, но и около 100 страниц печатного текста. На листах был герб Литвы и надпись "Партизаны".
Пресс-секретарь ГКП Каунасского округа Юстина Казрагите сказала DELFI, что бумаги находятся в комиссариате, позже их передадут экспертам.
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