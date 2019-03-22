С 14 апреля этого года граждане Литвы, прибывающие в Таиланд с туристическими целями, смогут находиться в этой стране без визы в течение 30 дней.
© Valdas Valiukevičius

Министерство иностранных дел Литвы получило такое извещение посольства Королевства Таиланд.

В последнее время количество литовцев, путешествующих в это государство Юго-Восточной Азии выросло – в 2017 году в Таиланд посетили 13 тыс. литовских туристов, а только в январе-июле 2018 года – более 10 тысяч.

Таиланд стал 123 государством мира, в которое граждане Литвы могут посещать без виз. Визы еще 42 государств граждане Литвы могут получить при пересечении границы.

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