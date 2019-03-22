Министерство иностранных дел Литвы получило такое извещение посольства Королевства Таиланд.

В последнее время количество литовцев, путешествующих в это государство Юго-Восточной Азии выросло – в 2017 году в Таиланд посетили 13 тыс. литовских туристов, а только в январе-июле 2018 года – более 10 тысяч.

Таиланд стал 123 государством мира, в которое граждане Литвы могут посещать без виз. Визы еще 42 государств граждане Литвы могут получить при пересечении границы.