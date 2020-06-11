Табора в Вильнюсе не осталось: что появится на этом месте?

По словам представителей муниципалитета, осталось убрать территорию, обеспечить безопасность на ней и найти инвестора, который создаст здесь что-то новое.
Вице-мэр Витаутас Миталас сказал Delfi, что часть земли по плану попадает на территорию государственной. Ее назначение - промышленные склады, поэтому там появятся промышленные объекты.
"Рядом аэропорт, вокруг территории стоят терминалы или склады. Логично, если эта территория будет промышленной. Но в таком случае, чем быстрее здесь начнутся работы, тем быстрее она изменится и станет безопаснее и будет служить городу. Государственная часть земли будет продана с аукциона", – сказал собеседник.
По словам Миталаса, муниципалитет ищет инвестора, который будет использовать землю по назначению.
Специалист Государственной инспекции строительства и планирования территорий Артурас Будрис утверждал, что землю, на которой находился табор, вернут тем людям, чьим родственникам она принадлежала до оккупации.
Однако Национальная земельная служба сказала Delfi, что никто не обращался с просьбой вернуть эту землю.
Глава Литовской ассоциации по развитию недвижимости Миндаугас Статулявичюс сказал, что развитие на этой территории может быть непростым, во-первых, из-за истории, во-вторых, из-за местоположения, которое больше подходит для промышленных объектов - рядом железная дорога, аэропорт.
По словам эксперта, жилых домов и офисов на этой территории, скорее всего, не будет, но для промышленных объектов место подходящее.
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