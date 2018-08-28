Согласно плану, все, у кого есть возможность подключиться к центральному отоплению, но не делают этого, должны будут платить за это, сообщает LRT.

Такие планы критикуют не только эксперты, но и правящие. Немногим ранее эти планы раскритиковал и премьер-министр Саулюс Сквернялис.

Министерство охраны окружающей среды предлагает запретить в городе использование твердого топлива для отопления жилья. Это предусмотрено в Национальном плане по снижению загрязнения среды, цель которого – побуждение горожан подключаться к центральному отоплению.

Поэтому жителям, которые живут в районах с центральным отоплением, хотят запретить использовать твердое топливо уже через 10 лет.

Министр охраны окружающей среды Кястутис Навицкас сказал, что этот план представлен на обсуждение обществу, но он не считает, что предложения нуждаются в подробных объяснениях.

"Мы ничего не предлагаем, мы ждем комментариев, получим, тогда будем комментировать", - сказал он.

Этот план согласился прокомментировать глава Департамента по превенции загрязнения при Министерстве охраны окружающей среды.

По его словам, цель плана – не запрещать и не вводить дополнительную плату, а побудить жить чище. Во-первых, будет предложена помощь тем, кто хочет подключиться к центральному отоплению, меняет старые печи и котлы на новые отопительные системы.

Требования коснутся и бизнеса, на помощь планируют выделить около 70 млн. евро.

"Это позволило бы снизить уровень загрязнения в городах и центральной части города, поэтому тогда не потребуется запрещать или ограничивать использование таких котлов. Но это одна из мер, она пока на стадии обсуждения", – сказал глава департамента Виталиюс Ауглис.

Однако глава Литовского института свободного рынка Жильвинас Шиленас сказал, что этот план не напоминает невинные предложения.

"Черным по белому написано: юридическим способом запретить использование твердого топлива на территории центрального отопления. Нет ничего о том, что это будет действовать лишь в крайнем случае, если загрязнение будет серьезным и т.д. Может, они об этом думают, размышляют, но в документе написано - запретить", – сказал он.

Все, кто захочет отапливаться твердым топливом или использовать камин должны будут платить особый налог. В каждом камине планируют установить прибор, который будет фиксировать, сколько времени горят дрова. Он показаний прибора будет зависеть и налог.

Этот план не по душе не только правительству, но и депутатам. Глава парламентского комитета по охране окружающей среды Кястутис Мажейка назвал его неоднозначным и не намерен его одобрять.

"Сегодня жители индивидуальных домов и так платят полную цену за отопление, неважно, чем они отапливаются. Если будет дополнительная плата за дрова и другое твердое топливо – это будет непропорциональное распределение и сбор налогов, одни получат скидки, а других обложат новыми налогами", – сказал Мажейка.

В плане предложено создать регистр отопительного оборудования в частных домах, сосчитать все котлы и камины. Это предлагают сделать во время всеобщей переписи. Тогда придется платить дополнительно за дополнительный присмотр за каминами и котлами, который будут проводить сертифицированные специалисты.