Положительно или скорее положительно реформу оценили 10,2% участников опроса (102), отрицательно или скорее отрицательно 33,7% (337), остальные оценили ее либо нейтрально (18,4%, 184) либо не могли ничего сказать (37,7%, 377). Лучше реформы оценили люди с большими доходами, высшим образованием, жители крупных городов (это не электорат нынешних правящих).

"Больше всего людей независимо от социоэкономического положения не знают или не имеют мнения. Это подтверждает то, что я не раз говорил – налоговую реформу пропихнули по принципу бульдозера. Поэтому не хватило времени на ее осознание ни специалистам, ни депутатам. Уже не говоря о людях, которые не изучали экономику. Во время такого бульдозерного пропихивания не осталось времени ни на исправление ошибок, ни на совершенствования", – сказал экономист Юстас Мундейкис.

"Многие люди просто не вникают в такие процессы, хотя правительство можно похвалить за то, что в этом году была утверждена налоговая реформа за полгода, а не как обычно это делалось за несколько недель до начала осуществления. А для части людей эта реформа вообще неактуальна – например, неработающим пенсионерам, для них главное - размер пенсий", – считает экономист банка SEB Тадас Повилаускас.

Член фракции "крестьян" Томас Томилинас заметил, что реформу хуже оценивают люди с небольшими доходами: "Это беспокоит. Наверное, надо напомнить, что увеличится необлагаемый налогами размер, и люди, получающие минимум будут платить небольшие налоги, плюс с января родители будут получать не меньше 50 евро за детей. Это немалые деньги, особенно для тех семей, которые живут в небольших городах. К сожалению, они почему-то недовольны реформой".

Он заметил, что в реформу не верят и служащие.

Повилаускас считает, что если спросить у людей, почему они так оценивают реформу, они ответят - что их доходы увеличатся незначительно.

По его словам, неудивительно, что люди с большими зарплатами хорошо оценивают реформу, поскольку такие люди в целом отличаются большим оптимизмом.

В свою очередь глава Vilmorus социолог Владас Гайдис считает, что людей отрицательно может настроить уже само слово "реформа".

"Положительно оценили 10%, отрицательно 33%. Видно, само слово "реформа" несет отрицательный оттенок. Реформу не всегда связывают с хорошими вещами", – считает Гайдис.

Политолог университета им. Миколаса Рёмериса Рима Урбонайте считает, что опрос показал несколько ренденций.

"У многих избирателей "крестьян" нет мнения. Это значит, что информация до них не доходит. Другой момент - отрицательно оценивает электорат партнеров по коалиции - социал-трудовиков", – заметила политолог.

По ее словам, больше реформу положительно оценивают люди из больших городов, с высшим образованием, возможно потому, что они интересовались реформой.

"Данные показывают, что реформу одобряют не те, на кого она была направлена, от имени которой говорят лидеры "крестьян". Но реальную оценку мы увидим, когда люди ощутят действие реформы, ее последствия", – сказала Урбонайте.