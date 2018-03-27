Недавно Государственная налоговая инспекция (ГНИ) сформировала многим жителям предварительные декларации подоходного налога. Увидев их, одни думают, где взять такие деньги на выплату долга, а другие, не пожалев времени, на уточнения, надеются вернуть значительную переплату.
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

В редакцию DELFI обратилась жительница Вильнюса Аудра. Она сказала, что неожиданно узнала о значительной недоплате налогов:

"Я открыла декларацию и была неприятно удивлена, увидев, что я должна – 218 евро. Дело в том, что когда дочери исполнилось 1,2 месяца, я решила вернуться на работу. В первый год я получала пособие по уходу за ребенком в размере 70%, во второй – 40%.

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Когда я стала проверять декларацию, увидела, что по непонятной причине "Содра" посчитала дополнительный необлагаемый налогами размер (ДННР). Только не понимаю, почему она это сделала: может, при заполнении заявления в "Содру" где-то надо было поставить или убрать галочку, чтобы ДННР не учитывали. А может надо писать "Содре" отдельное заявление, что по сути неудобно.

Я думаю, таким мам не одна и не две, поэтому нужно получить разъяснение, что делать, чтобы подобное не повторялось. Кстати, пособие уже сейчас переписали на имя мужа, поскольку у него зарплата выше. Вот в чем вопрос - не грозит ли ему в следующем году то же самое, может еще можно подать другое заявление в "Содру".

Однако другим родителям повезло. На странице Национального собрания активных мам в фейсбуке есть инструкция, как уточнить декларацию, чтобы не пришлось переплачивать налоги.

"Кто-то уточнял в выходные декларацию только за этот год, кто-то за все пять лет. Минимальная сумма из тех, которые возвращали была равна недоплате. Значит, нескольким семьям не пришлось ничего возвращать. А те семьи, которым что-то вернут, получили от 30 до почти 1500 евро.

Важны два акцента: уточнять надо декларации обоих родителей и понять, что деньги за уточненные декларации до июля не получите, их переведут позже. <...>

Если бы не дружите с цифрами, то можете поиграть с одной и другой декларацией. Не выбирайте вариант "вам придется доплатить – возврат через декларацию мужа", иначе ГНИ может взыскать пеню, а мужу за невозвращенные деньги пеню точно не заплатят", – предупреждают представители НСАМ.

Представитель ГНИ Инга Гедминене подтвердила, что по закону можно уточнять декларации за 5 лет. Но обратила внимание, что при этом важно учитывать все обстоятельства.

По ее словам, бывают случаи, когда родители делят отпуск по уходу за ребенком - за первый год (70%) получает один родитель, а за другой (40%) - другой.

В таком случае мать и второй год не возвращается на работу, воспитывает ребенка, а ее муж работает, получает выплаты за второй год отпуска.

"Как известно, работодатель, подсчитывает ННР с учетом ежемесячных выплат – зарплаты, надбавок, доплат (т.е. он не знает, что работник получает выплаты или пособия, которые облагаются налогами).

Однако при подсчете годового ДННР учитывают все доходы, которые облагаются 15% налогом. В таком случае жители должны пересчитать ДННР", – сказала Гедминене.

Она напомнила, что все налоги надо заплатить до конца срока декларации доходов, т.е. до 2 мая. Если финансовое положение человека сложное, ГНИ может отсрочить эти выплаты. Для этого гражданин должен обратиться в ГНИ с просьбой отсрочить оплату задолженности или разрешить выплачивать ее по частям.

"Содра" пояснила, что она считает ННР, если человек подает соответствующее заявление. Если человек и работает, и получает пособие и подал работодателю заявление с просьбой учитывать ННР, то ННР будут учитывать дважды, отсюда и появляется недоплата.

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