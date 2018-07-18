Первые две позиции не изменились – лидируют экономист Гитанас Науседа и мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис. Правда, рейтинг обоих немного снизился – если в мае за Науседу намеревались голосовать 21,6%, то в июне – 20,6% респондентов, за Матийошайтиса в мае – 11,6%, а в июне – 10%.

Самые большие перемены в июне были в рейтинге Сквернялиса. Если в мае за него намеревались голосовать 9,7% респондентов, то в июне – всего 6,3%. Из-за такого падения рейтинга Сквернялиса на третье место поднялся Ушацкас. В мае за него намеревались голосовать 6,5%, а в июне – 6,7% респондентов.

Целых 23% респондентов сказали, что не знают, за кого голосовать, а 29% вообще не намерены идти на выборы.

Политолог Института международных отношений и политических наук ВУ Мажвидас Ястрамскис считает, что выводы о переменах в рейтинге пока говорить рано, поскольку в следующем месяце результат может измениться.

"У меня возникает вопрос, на самом ли деле это спад или случайность, что нередко бывает в таких исследованиях. Между двумя опросами всегда бывает разница, порой до 3%. Непонятно, точно ли это свидетельство снижения рейтинга или погрешность. Другой момент, может все так и есть, тогда это покажет другой опрос", – сказал DELFI Ястрамскис.

На вопрос о причинах, по которым Ушацкас попал в первую тройку и связано ли это с его позицией в отношении России, политолог подчеркнул, что рейтинг Ушацкаса не изменился, на третье место он попал из-за падения рейтинга Сквернялиса. Поэтому причину надо искать не в риторике Ушацкаса, а в действиях премьер-министра.

"Я думаю, что оно (падение) с конкретной политикой меньше связан – с Россией, с налогами и т.д. Я бы не удивился, если бы рейтинг снизился и в следующем месяце, поскольку есть усталость ведомства.

Сквернялис занимает руководящий пост в исполнительной власти, а от исполнительной власти – правительства, парламента литовцы всегда требуют очень много, они надеются на быстрые перемены, благосостояние, безопасность, порядок и т.д. И любой человек, занимающий этот пост, в рейтинге будет расти все меньше и меньше (…) В этом случае нет связи со Сквернялисом, это связано с постом, который он занимает. И эта траектория не будет расти, пока он будет премьер-министром", – считает политолог.

Он также обратил внимание на то, что несмотря на падение рейтинга, Сквернялис уже долго занимает в нем довольно высокую позицию. Это, по его мнению, может быть обусловлено личными качествами премьер-министра.

"Можно взглянуть на это с другой стороны: по тому какова политическая ситуация, каковы долгосрочные ориентиры литовцев, какие предпосылки у Сквернялиса, чтобы оставаться в числе лидеров? Один момент - выборы президента ориентированы на конкретные личности, Сквернялис обладает твердостью, решительностью, что литовцы ценят", – сказал DELFI Ястрамскис.

По его словам, похожими качествами обладает и Матийошайтис. Хотя он и не участвует в национальной политике, в рейтингах его упоминают в числе кандидатов в президенты.

Из пяти первых потенциальных кандидатов в рейтинге только Ушацкас публично заявил о своем намерении добиваться президентского поста. Ни Науседа, ни Сквернялис, ни Матийошайтис, ни Ингрида Шимоните о своем окончательном решении не сообщали. Ястрамскис считает, что такая позиция имеет оправдание, поскольку после того как человека объявляют кандидатом, он попадает в совершенно иной политический фон.

Он сожалеет, что в списке нет ни одного партийного лидера в широком смысле этого понятия. По мнению политолога, это показывает, насколько слабы партии в Литве.

"В этом рейтинге нет сильных кандидатов, представителей традиционных партий. Эти выборы еще раз подтверждают, что наши партии очень слабы, они пустили слабые корни в общество. Меня это несколько печалит. Это показывает, что у нас нет партийной демократии", – сказал DELFI политолог.

По его словам, на выборы не обязательно могли бы идти лидеры партий, это могли бы быть другие значимые для партий люди. Но этот рейтинг подтверждает, что таких людей пока в Литве нет.

Опрос был проведен 19-27 июня по заказу DELFI. В нем участвовали респонденты 18-75 лет. Всего опросили 1003 респондента.