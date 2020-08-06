Родители юноши потрясены – никакую повестку они не получали, нигде не скрывались и вообще были уверены, что их больной от рождения сын не может оказаться в списке призывников. Представители Литовской армии указали, что в список включают всех молодых людей.

Рута с семьей прилетела в Литву в отпуск. В аэропорту ее сын был задержан. "Мы проходили паспортный контроль, выяснилось, что Каролис находится в розыске. В прошлом году мы тоже прилетали в это время, но нам никто ничего не сказал. Сейчас нам сказали, что Каролис два года скрывается от службы в армии", – сказала Рута.

Сыну Руты 21 год, с детства он перенес несколько операций на сердце, у него синдром Дауна. Семья 13 лет живет в Англии, в Литву приезжает нечасто. Поэтому обвинения в том, что они скрывались - это абсурд.

"А откуда нам было знать? Мой ребенок родился в Литве, он больной от рождения, я всегда думала, что таких детей в список не включают. Мы ничего не знали", – рассказала Рута. Она не знала, что списки составляет компьютер, и только потом включаются в работу люди, которые отсеивают непригодных для службы кандидатов.

Министр обороны Раймундас Кароблис сказал LNK, что выход из данной ситуации есть лишь один.

"В Литве ни в каких базах данных нет информации о состоянии здоровья, особенно надежных. Первое, что надо делать, если ты оказался в списке – контакт с военкоматом", – сказал он.

Однако не все так легко решается, как говорит министр. После задержания Рута с сыном поехала в военкомат. Ей пришлось заплатить штраф почти 16 евро.

"Я спросила, почему я должна платить эти деньги – это не проблема, я заплачу, но за что. Мне сказали: за то, что я их два года игнорировала. Но ведь повестки не было, мне подтвердили, что ее и не высылали, потому что я живу за границей, мой адрес им неизвестен. Так за что я должна платить?" – вопрошала она.

Но закон безжалостен – искать себя в списке призывников молодые люди должны сами. В документе, который LNK получил из МО сказано, что списки есть на сайте (…), призывники должны следить за информацией и за невыполнение этого требования их ждет административная ответственность.

Кароблис повторил, что надо соблюдать закон.

"Надо соблюдать закон. Но в данном случае это означает контакт, надо предоставить документы, и все решится. Тогда не придется платить штрафы, не будет других неприятностей", – сказал он.

"Это же не только у нас так, представьте, у других матерей есть дети в инвалидных колясках, и им придется через это пройти. Ведь это беда. Да, мама может туда поехать, но с ребенком... Например, мой Каролис - человек настроения, его сложно уговорить, если он чего-то не хочет делать", – рассказала Рута.

По ее словам, в Англии отношение к инвалидам иное – достаточно документа, и никому ничего не надо доказывать. Через несколько месяцев Рута поедет на медкомиссию, которая будет решать, пригоден ли ее сын для службы в армии. Женщина надеется, что имеющихся документов комиссии хватит. Беспокоит лишь одно - надо везти с собой сына...