Между тем рейтинг премьер-министра Саулюса Сквернялиса снижается. Политическое напряжение, которое возникло из-за того, что правительство не может найти общий язык с бастующими учителями, снизит рейтинг премьер-министра.

Профессор университета им. Витаутаса Великого Альгис Крупавичюс считает, что все допущенные правящими ошибки при принятии политических решений, теории заговора, выдвинутые лидерами "крестьян" и неумение премьер-министра признавать свои ошибки могут привести к тому, что Саулюс Сквернялис может преждевременно покинуть пост премьера не потому, что решит участвовать в президентских выборах.

По заказу информационного агентства ELTA компания Baltijos tyrimai 9-26 ноября провела опрос, который показал, что рейтинг Шимоните вырос на 6%до 18,7% (месяц назад был 12,6%).

Однако она все еще остается на втором месте. Лидирует Гитанас Науседа - 23,2% (его рейтинг увеличился на 4%).

За премьер-министра Сквернялиса готовы голосовать 10,9% респондентов (месяц назад 9,8%).

Данные опроса показали, что за других потенциальных кандидатов намерены голосовать от 3 до 1% участников опроса.