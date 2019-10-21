Первым об этом сообщил портал lrt.lt.

Налог на загрязняющие окружающую среду автомобили зависит от того, какое топливо используется - газ, бензин или дизельное топливо. Размер налога зависит от количества выбросов.

Согласно первоначальному плану, самый большой налог (1400 евро) полагался за дизельные автомобили с показателем СО2 больше 351 г. В новом предложении эта сумма снизилась до 1280 евро.

Что касается бензиновых авто с тем же показателем, то налог увеличился с 590 до 610 евро. Больше придется платить и за газовые автомобили – 549 вместо 531 евро.

"Примерно посередине были неравные интервалы. Может, в первоначальном варианте это произошло по недосмотру, допущена техническая ошибка. Многие говорили, почему размер изменяется неравномерно. Поэтому пересмотрели и систематизировали интервалы", – сказал LRT.lt представитель министерства Айдас Юозапайтис.