Первым об этом сообщил портал lrt.lt.
Налог на загрязняющие окружающую среду автомобили зависит от того, какое топливо используется - газ, бензин или дизельное топливо. Размер налога зависит от количества выбросов.
Согласно первоначальному плану, самый большой налог (1400 евро) полагался за дизельные автомобили с показателем СО2 больше 351 г. В новом предложении эта сумма снизилась до 1280 евро.
Что касается бензиновых авто с тем же показателем, то налог увеличился с 590 до 610 евро. Больше придется платить и за газовые автомобили – 549 вместо 531 евро.
"Примерно посередине были неравные интервалы. Может, в первоначальном варианте это произошло по недосмотру, допущена техническая ошибка. Многие говорили, почему размер изменяется неравномерно. Поэтому пересмотрели и систематизировали интервалы", – сказал LRT.lt представитель министерства Айдас Юозапайтис.
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