Сюрприз: на пути поступающих в университеты - препятствия, коллегии привлекают бесплатными местами

Предусмотрено, что в этом году государство будет финансировать 16 700 мест в вузах. Это на 2200 больше, чем в прошлом году. К сожалению, большую часть средств получат коллегии.

На бакалавриат пойдет 9,6 млн. евро (на 1,2 млн. евро больше, чем в 2017 году).

Поступающим в университеты в этом году придется приложить больше усилий. Конкурсный балл повышен и составляет 3,6 балла (для коллегии - 2 балла).

Согласно подсчетам, после этих новшеств государство будет финансировать на 765 первокурсников меньше, а на платные места примут на 1609 первокурсников меньше.

В этом году немало средств пойдет на подготовку в коллегиях будущих фермеров и ветеринаров, однако специалисты, с которыми общался DELFI, оценивают эти перемены критически.

Министерство науки и образования сообщает, что при распределении средств учитывали потребности рынка труда. Больше всего средств выделили на подготовку студентов коллегий по специальности инженерия, технологии, информатика и физика. Государство будет финансировать на 50% больше таких мест.

По предложению "Инвестируй в Литве" на 15% увеличивается финансирование инженеров-электриков, электронщиков и механиков.

На 36% увеличивается финансирование работников сельского хозяйства и ветеринаров в коллегиях. В университетах таких специалистов будут готовить на 4% меньше.

Кроме того, на 8% увеличат число мест математиков и физиков, на 6% гуманитариев.

Дополнительное финансирование получат и будущие педагоги - на 20% больше мест.

По словам представителя Центра наблюдения и анализа науки и обучения Гинатаутаса Якштаса, решение увеличить финансирование студентов коллегий не удивляет, поскольку количество выпускников каждый год сокращается, а желающих поступить в университеты - нет.

Он сказал, что в этом году многие не смогут поступать в университеты из-за повышения проходного балла. Им придется поступать в коллегии.

По словам представителя CV-online Риты Каравайтене, такое перераспределение средств интересное.

"На рынке очень не хватает специалистов в сфере технологий. Это инженеры телекоммуникаций, химической промышленности и биотехнологи, специалисты по обработке металла и древесины, полимерщики, строители, инженеры транспорта, – сказала Каравайтене. – Если бы в день их было по сто, всех удалось бы трудоустроить".

По ее словам, важно учитывать, что часть специалистов после окончания учебы уезжает. "Медиков готовят немало, но многие уезжают. В Литве их не хватает", – заметила Каравайтене.

Решение финансировать больше мест в коллегиях она приветствовала. "Я бы сказала, это краткосрочное решение. В этом году выделили деньги, но полезно ли это с точки зрения долгосрочной стратегии - неизвестно".