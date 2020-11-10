Связь 5G в городах тестирует телекоммуникационная компания Telia. Глава Telia Дан Штрёмберг сказал, что это знаменательный момент. „

"Мы тестировали 5G в Литве в 2018 году. Тогда в Европе мы были первыми", – сказал Штрёмберг. Однако в то время было немного телефонов, которые могли бы поддерживать такую связь. Сейчас ситуация изменилась, поэтому жители смогут испытать новшество.

По словам представителя Telia Андрюса Шемешкявичюса, в центре Вильнюса действуют 7 базовых станций – на проспекте Гедиминаса и на ул. Салтонишкю. Две станции есть в Каунасе и две в Старом городе Клайпеды. Сейчас связь смогут тестировать не только компании, но и жители.

С сегодняшнего дня связью 5G могут пользоваться только клиенты Telia, которые пользуются планом неограниченного мобильного интернета и аппаратами Sony, OnePlus Huawei или Xiaomi, которые поддерживают новую связь. Другие производители аппаратов мобильной связи должны в ближайшее время подтвердить пригодность техники для использования 5G в Литве.

Все клиенты Telia, у которых есть аппараты, поддерживающие связь 5G, но нет плана неограниченного использования интернета, могут подать заявки на сайте Telia и испробовать 5G до конца года без дополнительной платы.

Связь 5G в Литве начнут внедрять с 2021 года, а до 2025 года она должна действовать на территории всех городов, вдоль Via Baltica, Rail Baltica, в аэропортах и портах.