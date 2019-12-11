С редакцией DELFI связался читатель, который подозревал, что перемены – дело рук вандалов.

По его словам, первый радар развернут так, что его даже не видно.

"Он ничего не фотографирует", – удивлялся мужчина. Второй радар у АЗС Circle K, повернут в противоположную сторону.

По словам читателя DELFI, он фотографирует нарушителей, но вводит водителей в заблуждение, поскольку нет знаков, предупреждающих о ПКС.

"Он фотографирует, возможно, ослепляя водителей. Мне довелось видеть, как водители резко тормозят, увидев вспышку", – сказал мужчина.

Третий радар, находящийся рядом с улицей Павильнёню, также повернут в другую сторону. Мужчина сказал, что сейчас радар скрыт за знаком, поэтому он ничего не снимает.

"Он не фотографирует машины, которые едут с другой стороны, но и не контролирует опасный участок", – заметил читатель.

По его словам, так радары, вероятно, развернули вандалы.

"Трудно сказать, зачем так сделали, ведь ПКС не выполняют свою функцию, а как минимум один из них работает не в том направлении. И тут даже непонятно, каково качество съемки, ведь он стоит криво. Вряд ли такие радары смогут фиксировать нарушителей", – сказано в письме в редакцию.

Мужчина сказал, что об этом он пытался информировать Вильнюсскую мэрию, но ему не удалось это сделать.

Однако муниципалитет заметил, что это сделали не вандалы.

Глава Департамента организации движения Алексей Апанович сказал DELFI, что проводят периодическую проверку всех 4 действующих на Западной объездной дороге радаров.

"Параллельно провели смену направления фиксации нарушителей. Посты контроля скорости временно будут работать в новом режиме – будут фиксировать удаляющиеся транспортные средства", – сказал Апанович.

Он подчеркнул, что такое решение было принято, чтобы сделать работу ПКС более эффективной, чтобы фиксировать удаляющиеся автомобили. Апанович заметил, что перед радарами стоят все необходимые знаки.