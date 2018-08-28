Он рассказал, что швейцарцы даже на мелкие расходы тратят суммы равные литовским зарплатам, но у такой жизни есть и свои минусы. Многие швейцарцы за услугами врачей едут в другие страны, кроме того, очень дорого платят за мясо.

Юлюс живет в Швейцарии три года. Здесь он откладывает деньги и на пенсию. Он согласился поделиться с порталом информацией о социальной стороне жизни в этой стране.

"500 евро – это такие расходы, которые люди не считают, а в Литве 500 евро - может быть месячной зарплатой, – сравнил Чеснаускас. – Люди, относящиеся к среднему классу, могут себе позволить купить новый авто в салоне и жить припеваючи".

По подсчетам Чеснаускаса, годовой семейный бюджет здесь составляет 100 000 швейцарских франков (больше 86 500 евро). Из этих денег платят за аренду жилья, страховку, покупают еду, одежду, другие хозтовары, откладывают на пенсию.

Сколько в Швейцарии стоит аренда жилья?

"Все зависит от числа членов семьи и от того, какое жилье необходимо: большое или поменьше, также зависит от места - в городе или деревне. В Цюрихе, Женеве очень дорого, дорого и в Берне, но в 30-40 км от города цены иные, – рассказал собеседник. – В среднем жилье площадью 80 кв. м в городе стоит 2000-2500 швейцарских франков в месяц (1700-2100 евро), а комнату можно снять за 1000 швейцарских франков (865 евро). За 1500 швейцарских франков (1300 евро) можно найти небольшую квартиру, а за 2000 швейцарских франков (1700 евро) и квартиру для семьи с ребенком. Но есть квартиры и по 4000-5000 швейцарских франков".

Пенсии в Швейцарии накапливают по трехступенчатой системе, как и в Литве. Но разница в системах есть немаловажная.

Чем больше зарабатывает человек, тем большую часть зарплаты он откладывает на пенсию. Поэтому размер пенсии напрямую зависит от размера зарплаты.

По словам Юлюса, легче всего описать швейцарскую пенсию, если отталкиваться от минимальной зарплаты. Если человек всю жизнь получал только минимальную зарплату, то он получит выплаты только из пенсионных фондов первой ступени. Эта пенсия составляет 2200 швейцарских франков (1900 евро).

"В любом случае, если ты хоть сколько-то в жизни работал, ты получаешь пенсию из фондов второй ступени, – заметил собеседник. – Это обязательное условие". В основе второй ступени лежат и отчисления работодателя, не только работника.

"Компания в зависимости от размера, может иметь свой пенсионный фонд, может нанять своего администратора этого фонда, – рассказал Чеснаускас. – Если компания небольшая, она покупает услуги у других компаний".

"Деньги из фонда второй ступени можно взять, если покупаешь жилье или открываешь бизнес, поскольку в таком случае ты вернешь в фонд больше, чем взял, – рассказал он о разнице в системе. – Можно взять деньги, поскольку потом за счет приобретенного имущества ты можешь финансировать свою пенсию". Чеснаускас заметил, что все эти отчисления не настолько велики, чтобы у человека не было желания откладывать деньги.

"Пенсия первой ступени – 5%, еще – 0,046% страхование на случай материнства, его платят все, чтобы женщины, родившие ребенка могли три месяца не работать. Есть страхование на случай безработицы, несчастных случаев. Это страхование работает даже если человек пострадал не на рабочем месте. Еще 0,2% страховка на случай болезни, инвалидности", – рассказал собеседник.

Если человек в Швейцарии лишается работы, ему год платят пособие по безработице в размере 80% прежней зарплаты, потом сумма уменьшается.

В пенсионный фонд второй ступени платят еще 2,415% (работник и работодатель вместе - 4,83%).

Чеснаускас заметил, что женщины, у которых есть семья, дети, в Швейцарии чаще всего не работают, поскольку детские сады и няни стоят очень дорого. Обычно там работают только мужчины, а женщины воспитывают детей - так дешевле", – рассказал Чеснаускас.

В Литве у большинства пенсионеров есть свое жилье. А как обстоят дела в Швейцарии?

"Здесь много иностранцев, они арендуют жилье. Самих швейцарцев немного, они передают имущество из поколения в поколение по наследству, – рассказал Чеснаускас. – А иностранцы, которые приезжают сюда работать, на пенсии в Швейцарии не живут".

Да и сами швейцарцы на пенсии ищут себе более спокойное и сытное место.

"Очень популярно покупать жилье в Португалии, у моря. Так дешевле. На швейцарскую пенсию в Португалии, Испании или на юге Франции можно жить хорошо", – сказал Чеснаускас.

На вопрос как он представляет себе жизнь в Литве на швейцарскую пенсию.

"Если я будут работать здесь до пенсии, то она будет 5000-6000 швейцарских франков (3400-4400 евро). Думаю, вряд ли тогда в Литве будут такие пенсии, поэтому можно будет жить очень неплохо", – сказал Чеснаускас, заметив, что швейцарская пенсия передается по наследству.

"Если один из супругов умирает, накопленную им пенсию получает другой", – сказал он, указав, что тут есть несколько условий.

В Швейцарии нет обязательного страхования здоровья, каждый должен сам позаботиться о своей страховке.

Частное страхование погашает все расходы: и лечение, и лекарства. Правда есть исключения – на услуги стоматолога нужна отдельная страховка, однако ее покупают немногие швейцарцы. Они часто ездят к стоматологам во Францию или в Германию, так получается дешевле.

По его словам страхование здоровья в Швейцарии может стоить около 250 швейцарских франков (216 евро) в месяц. Но эта сумма индивидуальна. Есть и такие швейцарцы, у которых нет страхования. В случае необходимости их принимают в больнице, оказывают все необходимые услуги, а потом выписывают счет за услуги и взыскивают с него деньги.