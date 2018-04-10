Сыну Венцкене не удалось получить поддержку

За 30 дней петицию подписали 39 957 человек. Чтобы петицию утвердили, нужно собрать 100 000 подписей. На сайте сообщается, что петицию больше нельзя подписать, она закрыта, поскольку не набрала необходимое число подписей.

В петиции он призывает защитить Венцкене от якобы политического преследования и экстрадиции.

Белый дом разрешает всем создать петицию и в течение 30 дней, если будет собрано 100 000 подписей она передается на обсуждение.

На 16-минутной видеозаписи Венцкус рассказывает всю истории "педофилии" с 2008 года. В записи есть видео пикетов на ул. Клонё, операция по вывозу племянницы Венцкене из дома ее родителей.

Каролис Венцкус утверждает, что в Литве его мать обвиняют в совершении 39 преступлений, сейчас она находится в Чикагской тюрьме, а Литва требует ее экстрадиции.

Венцкус рассказал историю бегства своей матери в Чикаго в 2013 году, когда она просила политического убежища и рассказал о давлении на семью:

"Мои дедушка и бабушка, наши соседи и однопартийцы все оказались виновными. Врач, которая свидетельствовала о сексуальном использовании, также стала обвиняемой". В конце драматического видео представлены фотографии Венцкене с девочкой (племянницей).

Венцкене сбежала из Литвы весной 2013 года перед тем, как парламент приступил к лишению ее депутатской неприкосновенности. 10 мая того же года Венцкене объявили в розыск. Предполагали, что Венцкене увезла из Литвы и своего единственного сына Каролиса.

Арестованная в Чикаго бывший депутат литовского парламента Неринга Венцкене подозревается в совершении 13 уголовных преступлений.