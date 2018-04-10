За 30 дней петицию подписали 39 957 человек. Чтобы петицию утвердили, нужно собрать 100 000 подписей. На сайте сообщается, что петицию больше нельзя подписать, она закрыта, поскольку не набрала необходимое число подписей.
В петиции он призывает защитить Венцкене от якобы политического преследования и экстрадиции.
Белый дом разрешает всем создать петицию и в течение 30 дней, если будет собрано 100 000 подписей она передается на обсуждение.
На 16-минутной видеозаписи Венцкус рассказывает всю истории "педофилии" с 2008 года. В записи есть видео пикетов на ул. Клонё, операция по вывозу племянницы Венцкене из дома ее родителей.
Каролис Венцкус утверждает, что в Литве его мать обвиняют в совершении 39 преступлений, сейчас она находится в Чикагской тюрьме, а Литва требует ее экстрадиции.
Венцкус рассказал историю бегства своей матери в Чикаго в 2013 году, когда она просила политического убежища и рассказал о давлении на семью:
"Мои дедушка и бабушка, наши соседи и однопартийцы все оказались виновными. Врач, которая свидетельствовала о сексуальном использовании, также стала обвиняемой". В конце драматического видео представлены фотографии Венцкене с девочкой (племянницей).
Венцкене сбежала из Литвы весной 2013 года перед тем, как парламент приступил к лишению ее депутатской неприкосновенности. 10 мая того же года Венцкене объявили в розыск. Предполагали, что Венцкене увезла из Литвы и своего единственного сына Каролиса.
Арестованная в Чикаго бывший депутат литовского парламента Неринга Венцкене подозревается в совершении 13 уголовных преступлений.
Сыну Венцкене не удалось получить поддержку
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