Сыну Венцкене не удалось получить поддержку

6 марта в интернете появилась видеозапись, на которой сын Неринги Венцкене Каролис Венцкус по-английски обращается к людям и просит их подписать петицию президенту США Дональду Трампу, в ней президента США призывают не выдавать Венцкене Литве.
Karolis Venckus
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За 30 дней петицию подписали 39 957 человек. Чтобы петицию утвердили, нужно собрать 100 000 подписей. На сайте сообщается, что петицию больше нельзя подписать, она закрыта, поскольку не набрала необходимое число подписей.

В петиции он призывает защитить Венцкене от якобы политического преследования и экстрадиции.

Белый дом разрешает всем создать петицию и в течение 30 дней, если будет собрано 100 000 подписей она передается на обсуждение.

petitions.whitehouse.gov
petitions.whitehouse.gov
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На 16-минутной видеозаписи Венцкус рассказывает всю истории "педофилии" с 2008 года. В записи есть видео пикетов на ул. Клонё, операция по вывозу племянницы Венцкене из дома ее родителей.

Каролис Венцкус утверждает, что в Литве его мать обвиняют в совершении 39 преступлений, сейчас она находится в Чикагской тюрьме, а Литва требует ее экстрадиции.

Венцкус рассказал историю бегства своей матери в Чикаго в 2013 году, когда она просила политического убежища и рассказал о давлении на семью:

"Мои дедушка и бабушка, наши соседи и однопартийцы все оказались виновными. Врач, которая свидетельствовала о сексуальном использовании, также стала обвиняемой". В конце драматического видео представлены фотографии Венцкене с девочкой (племянницей).

Венцкене сбежала из Литвы весной 2013 года перед тем, как парламент приступил к лишению ее депутатской неприкосновенности. 10 мая того же года Венцкене объявили в розыск. Предполагали, что Венцкене увезла из Литвы и своего единственного сына Каролиса.

Арестованная в Чикаго бывший депутат литовского парламента Неринга Венцкене подозревается в совершении 13 уголовных преступлений.

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