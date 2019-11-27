Инцидент произошел во дворе парламентской гостиницы, когда сына политика пытались сфотографировать журналисты, сообщает радио LRT.
27 ноября радио LRT сообщило, что сын Единского, вероятно, живет в парламентской гостинице, в выделенной отцу квартире.
Журналист LRT Аста Мартишюте сказала, что, по данным источника, сын Единского с места ДТП уехал.
Когда на место происшествия приехала полиция, его там уже не было. В парламентскую канцелярию представили справку о нанесении ущерба имуществу.
"Виновник с места происшествия уехал, поэтому полиция его не застала и только передала канцелярии справку о нанесении ущерба имуществу (...) Утверждают, что сын Единского живет в гостинице не один, с ним видят девушку (...) ДТП произошло, когда журналисты зафиксировали как сын депутата выходит из гостиницы. Он пытался скрыться и поэтому совершил ДТП", – сообщает радио.
Единсткий работает советником мэра Швенченского района.
Напомним, что на прошлой неделе портал 15min.lt сообщил, что в квартире Ярослава Наркевича в парламентской гостинице живет его дочь Каролина Наркевич. По Уставу, близкие депутатов могут проживать в гостинице только тогда, когда там живут сами депутаты.
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