На платформе GoFundMe на имя Венцкуса, проживающего в Чикаго, был открыт счет. Молодой человек умоляет пожертвовать его матери 10 000 долларов США (около 8000 евро).

В течение 5 дней ему удалось собрать 3400 долларов США (2700 евро). Больше всего денег жертвуют литовцы. Одна женщина пожертвовала 500, мужчина 400 долларов. Правда, из списка видно, что деньги жертвуют и иностранцы.

DELFI напоминает, что адвокаты Венцкене оспаривают требование Литвы об экстрадиции экс-судьи, которая живет в США 5 лет, у нее в Америке есть собственный дом и цветочный магазин.



"Моя мама Венцкене, экс-судья и экс-депутат, уехала со мной из Литвы из-за политического преследования. В США мы приехали в 2013 г., когда мне было 13 лет", – сказал Венцкус.

По его словам, в США он почувствовал себя в безопасности, поскольку в Литве постоянно боялся за свою безопасность. По его словам, Венцкене попросила в США политического убежища.

"Мой дядя (брат матери) был убит в Литве, поскольку пытался воевать с кланом педофилов среди высокопоставленных чиновников, которые использовали его дочь. Моя мать стала мишенью, когда начала открыто говорить о взятках, коррупции в правовой системе Литвы, в правительстве, СМИ не удалось ее заткнуть", – сказал Венцкус.

18-летний юноша заявил, что его двоюродную сестру, сотрудники полиции похитили из дома его матери, несмотря на то, что она была ее официальным опекуном. Якобы это назвали операцией по возвращению ребенка матери, но на деле это сделали, чтобы запугать и убрать свидетелей.

"Мою двоюродную сестру вернули человеку, против которого она свидетельствовала. Я был очень напуган, не знал, что с ней станет", – рассказал он свою версию истории.

По словам Венцкуса, он с матерью уехал в США в поисках безопасности и в надежде на справедливую оценку сложившейся ситуации.

"Месяц назад мою маму арестовали, Литва добивается ее экстрадиции до того как она получит в США политическое убежище", – указал юноша.