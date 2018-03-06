На 16-минутной видеозаписи Венцкус рассказывает всю истории "педофилии" с 2008 года. В записи есть видео пикетов на ул. Клонё, операция по вывозу племянницы Венцкене из дома ее родителей.

Каролис Венцкус утверждает, что в Литве его маму обвиняют в совершении 39 преступлений, сейчас она находится в Чикагской тюрьме, а Литва требует ее экстрадиции.

Венцкус рассказал историю бегства своей матери в Чикаго в 2013 году, когда она просила политического убежища и рассказал о давлении на семью: "Мои дедушка и бабушка, наши соседи и однопартийцы все оказались виновными. Врач, которая свидетельствовала о сексуальном использовании, также стала обвиняемой".

В конце драматического видео представлены фотографии Венцкене с девочкой (племянницей).

Венцкус также распространил во вторник письмо с указанием на созданную им петицию на сайте Белого дома.

В петиции он призывает защитить Венцкене от якобы политического преследования и экстрадиции.

Белый дом разрешает всем создать петицию и в течение 30 дней, если будет собрано 100 000 подписей она передается на обсуждение.

Это уже второе обращение Венцкуса за помощью. первый раз он выступил с письмом 23 февраля, в нем он просил оказать матери моральную и материальную поддержку.

В письме он заявил, что литовская правоохрана требует экстрадиции Венцкене, опираясь на ложные обвинения.

Венцкене сбежала из Литвы весной 2013 года перед тем, как парламент приступил к лишению ее депутатской неприкосновенности. 10 мая того же года Венцкене объявили в розыск. Предполагали, что Венцкене увезла из Литвы и своего единственного сына Каролиса.

Бывший супруг Венцкене каунасский адвокат Айдас Венцкус сказал 15min, что не общался с Венцкене уже 4 года и подтвердил, что их совершеннолетний сын живет в США.

"Наш с Нерингой сын совершеннолетний, он живет в США. Это частная жизнь, тут нечего комментировать СМИ", – сказал Венцкус, не ответив на вопрос, как долго его сын живет в Америке.

Арестованная в Чикаго бывший депутат литовского парламента Неринга Венцкене подозревается в совершении 13 уголовных преступлений.

Если ее передадут в Литву, то бывшая судья предстанет перед судом за развращение, незаконный сбор и распространение информации, невыполнение постановления суда и др. преступления. Генпрокуратура Литвы 23 февраля информировала BNS, что в обращении в США по вопросу экстрадиции Венцкене правоохрана указала, что ее подозревают в следующих преступлениях:

1 ч. 167 ст.: незаконный сбор информации о частной жизни (максимальное наказание до 3 лет тюремного заключения).

1 ч. 168 ст.: незаконное распространение информации о частной жизни (максимальное наказание до 3 лет тюремного заключения).

2 ч. 313 ст.: оскорбление памяти покойного путем публичной клеветы (максимальное наказание арест).

153 ст.: развращение лица младше 16 лет (максимальное наказание до 5 лет тюремного заключения).

163 ст.: злоупотребление правами и обязанностями опекуна (максимальное наказание до 5 лет тюремного заключения).

232 ст.: неуважение к суду (максимальное наказание до 2 лет тюремного заключения).

245 ст.: невыполнение постановления суда (максимальное наказание - арест).

2 ч. 228 ст.: злоупотребление в корыстных целях (максимальное наказание до 7 лет тюремного заключения).

1 ч. 231 ст.: создание препятствий для законной деятельности пристава (максимальное наказание до 2 лет тюремного заключения).

1 ч. 140 ст.: нанесение физической боли и легких телесных повреждений (максимальное наказание до 1 года тюремного заключения).

286 ст.: оказание сопротивления должностному лицу при исполнении обязанностей (максимальное наказание до 3 лет тюремного заключения).

2 ч. 154 ст.: клевета, обвинение человека в совершении тяжкого преступления, распространение клеветы в СМИ (максимальное наказание до 2 лет тюремного заключения).

1 ч. 236 ст.: лжесвидетельство на человека органам правоохраны (максимальное наказание до 2 лет тюремного заключения).

5 октября 2009 года в Каунасе был убит судья Йонас Фурманавичюс и Виолета Нарушявичене. Прокуроры выяснили, что убийство совершил житель Гарлявы Драсюс Кедис (брат Венцкене), который обвинял группу лиц в сексуальных преступлениях в отношении своей дочери. Через год Кедиса нашли мертвым. Опекуном его дочери стала его сестра Венцкене.

В 2012 году после того как Венцкене не выполнила постановление суда и не вернула девочку ее матери Лаймуте Станкунайте, ребенка забрали из дома судьи при участии многочисленных нарядов полиции.

Позже Венцкене стала депутатом и уехала из Литвы, скрываясь от правосудия, до того как парламент лишил ее неприкосновенности. В мае 2013 года ее подали в розыск.