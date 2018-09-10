Как сообщил архив, на этой неделе Нобуки Сугихара, осмотрев визы, выданные польским еврейским беженцам его отцом и почетным консулом Голландии Яном Звартендейком, сравнил печати, почерки и подписи с официальными документами японского консульства, выявил несоответствия.

Кроме того, по информации архива, дата, поставленная на фальшивых визах, позднее даты закрытия консульства.

Н. Сугихара ознакомился и с делом административного департамента МДВ "иностранца Яна Звартендейка", в котором хранятся заявления его и супруги самого Я. Звартендейка с просьбами разрешить жительство в Литве и отъезд в Голландию.

Работавший в 1940 году почетным консулом Нидерландов и представителем компании Philips в Каунасе Я. Звартендейк выдал 2400 виз на остров Кюрасао (голландский остров в Карибском море) евреям Литвы и Польши и этим спас им жизни.

Эти визы создали возможность японскому консулу Ч. Сугихаре выдать транзитные японские визы, спасшие жизни нескольким тысячам евреев.

Резиденция Т. Сугихары в годы Второй мировой войны находилась в Каунасе. Японский дипломат сумел спасти почти 6 тысяч литваков. Он рисковал не только карьерой, но и жизнями членов своей семьи, выдавая визы, которые позволяли подвергавшимся преследованиям литвакам безопасно добраться до Японии. Вместе со Я. Звартендейком он спас жизни не менее 6 тыс. польских евреев.

Как свидетельствуют данные Центрального архива Литвы, когда началась вторая мировая война, в Литве в качестве беженцев оказались около 12 тыс. польских евреев. Япония выдвигала жесткие требования на выдачу транзитных виз, включая обязательство обладания достаточными средствами к проживанию - большинство еврейских беженцев не отвечали этим требованиям. Невзирая на это, Т. Сугихара только в июле-августе 1940 года выдал почти 2,2 тыс. виз, написанных от руки. По словам свидетелей, уже по дороге в Германию, находясь в поезде, он выбрасывал подписанные документы через окно вагона.

В 1984 году Т. Сугихаре был присужден титул Праведника мира, а его коллеге Я. Звартендейку он был присужден в 1997 году.