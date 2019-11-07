17-летнему молодому человеку из Юрбаркаса предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса – попытка изнасилования несовершеннолетней, сексуальное насилие и нанесение легких телесных повреждений, сообщает Генпрокуратура Литвы.
Расследование было начато 26 мая 2019 года, когда в усадьбе сельского туризма была избита 16-летняя девушка. За полгода провели десятки допросов с участием психологов, ряд экспертиз, собраны и проанализированы все необходимые данные.
В полученных выводах судмедэкспертов и психиатров указано, что полученные девушкой травмы квалифицируются как легкие телесные повреждения, поэтому 17-летнему молодому человеку предъявлены обвинения по 1 ч. 138 ст. УК. Другие обвинения касаются совершения тяжких преступлений.
Обвиняемый свою вину признает.
В настоящее время действуют назначенные обвиняемому меры пресечения – интенсивный контроль, за его передвижениями постоянно следят, поскольку он носит браслет на ноге, письменная подписка о невыезде, у молодого человека забрали документы, а самого его передали на поруки родителям.
Уволен заведующий отделения Лаздинайской больницы, в котором работал покончивший с собой врач
7 ноября глава Республиканской вильнюсской...
Гостем студии DELFI станет украинский режиссер, бывший политзаключенный Олег Сенцов (1)
Освобожденный из российской колонии украинский...
Сын политика из Юрбаркаса в суде ответит за нанесение легких телесных повреждений (3)
Клайпедская прокуратура передала в Таурагский суд дело...
Литва планирует увеличить количество военных и учредить новый батальон логистики (28)
В ближайшие пять лет Литва планирует увеличить...
Суд: прокуратура просит продлить срок ареста Неринги Венцкене (10)
В среду поздно вечером в Каунасский СИЗО из США была...
TOP новостей
Премьер-министр Литвы о своей болезни: когда называют диагноз, ты понимаешь лишь одно – смертный приговор (33)
"Наверное, многие могут сказать, что, когда тебе говорят...
Финансовый аналитик: налог на автомобили в Литве больше всего коснется небогатых людей (8)
Налог на регистрацию автомобилей в Литве больше всего...
Суд: прокуратура просит продлить срок ареста Неринги Венцкене (10)
В среду поздно вечером в Каунасский СИЗО из США была...
Причина, по которой пьяные садятся за руль: мнимая смелость скрывает массу комплексов (16)
Управление автомобилем в нетрезвом виде – плохая...