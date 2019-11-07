Клайпедская прокуратура передала в Таурагский суд дело об избиении девушки в усадьбе сельского туризма.
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17-летнему молодому человеку из Юрбаркаса предъявлены обвинения по трем статьям Уголовного кодекса – попытка изнасилования несовершеннолетней, сексуальное насилие и нанесение легких телесных повреждений, сообщает Генпрокуратура Литвы.

Расследование было начато 26 мая 2019 года, когда в усадьбе сельского туризма была избита 16-летняя девушка. За полгода провели десятки допросов с участием психологов, ряд экспертиз, собраны и проанализированы все необходимые данные.

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В полученных выводах судмедэкспертов и психиатров указано, что полученные девушкой травмы квалифицируются как легкие телесные повреждения, поэтому 17-летнему молодому человеку предъявлены обвинения по 1 ч. 138 ст. УК. Другие обвинения касаются совершения тяжких преступлений.

Обвиняемый свою вину признает.

В настоящее время действуют назначенные обвиняемому меры пресечения – интенсивный контроль, за его передвижениями постоянно следят, поскольку он носит браслет на ноге, письменная подписка о невыезде, у молодого человека забрали документы, а самого его передали на поруки родителям.

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