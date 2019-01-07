Сын Бразаускене из-за ссоры с отцом оказался в суде



После заседания Бутримас сказал, что весь этот вопрос можно было решить и без суда. "Я тот человек, с которым можно договориться", – сказал он. На вопрос, пытался ли он решить этот вопрос без суда он ответил: "Если не нападаю, я и не пытаюсь. Если на меня нападают, могут говорить. Но если иначе не умеют, только через суд, то это личное дело каждого человека. Я всегда за дипломатические переговоры".

Статьи по теме: На сына Бразаускене в суд подал отец: решается вопрос имущества

Бутримас сказал, что его отношения с отцом сложные. "это некрасиво, но сложные. Я никому не желал бы таких отношений", - сказал он.

Сам Бутримас не скрывал, что для него эта ситуация неприятна. "Глупо выглядит, глупо и по-детски", – заметил он.

На вопрос, почему его отец решил обратиться в суд, он ответил: "Это из далека, из глубины. Это у него надо спрашивать, почему он так делает".

Это дело ранее было уголовное, но суд прекратил его за отсутствием состава преступления. Тогда Бутримас обратился в суд в гражданском порядке.

В суде рассматривают заключенную в 2016 году между ЗАО Teritus и ЗАО Draugystės viešbutis сделку.

В 2016 г. А.-В.Бутримас составил с Э.Бутримасом соглашение о покупке битого автомобиля Lexus. А.-В.Бутримас заявил, что чинил его на средства ЗАО Teritus (чуть больше 7000 евро).

Когда автомобиль отремонтировали, по словам А.-В.Бутримаса, сложилась непонятная ситуация и компания, которая перевезла его в Литву из США, продала автомобиль его компании Э.Бутримаса ЗАО Draugystės viešbutis, которая заплатила за него первичную сумму (без учета 7000 евро за ремонт).

В 2019 г. Вильнюсский участковый суд получил иск, истцом которого является ЗАО Teritus, а ответчик – ЗАО Imperiva.

Интересы ЗАО Imperiva на заседании представлял адвокат Харолдас Иванаускас, но в суд приезжал и сам Бутримас. На заседание приглашали и свидетелей, но явились не все из них.

На заседании выслушали явившегося свидетеля, других пригласят на следующее заседание.

Свидетель Русланас Григонис – работник ЗАО Mototoja. Он сказал, что не помнит, кто конкретно привез и оставил автомобиль для ремонта в их компании.

"Знаю, что заботились о ремонте оба. Оба приезжали. Люди любят экономить, поэтому как один, так и другой привозили бывшие в употреблении детали", – сказал Григонис.

"Счета выписывали на имя Draugystės viešbutis", – сказал свидетель.

Но потом приехал А.-В.Бутримас и попросил переписать счет на ЗАО Teritus. "Счет оплатило ЗАО Teritus, – сказал Григонис. – В последние дни чаще приезжал старший Бутримас, но кто забрал автомобиль - не помню".

Он заметил, что ему неизвестно, на чьи деньги покупали пользованные детали, которые привозили в мастерскую. Он заметил также, что не знал, кому принадлежит ремонтируемая машина.