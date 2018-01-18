"Р. Карбаускис сегодня подтвердил мои прогнозы, что он требовал конфиденциальные данные для того, чтобы их опубликовать. Это окончательно доказывает его истинные цели", - заявил в четверг BNS А. Сяурусявичюс.

"Эта цель - контролировать ЛРТ. Р. Карбаускис тонет, и, манипулируя, пытается прихватить нас, но я думаю, что это не удастся. ЛРТ останется свободным", - добавил он.

Лидер ЛРТ обещает, что администрация и совет национального транслятора прокомментируют всю информацию. Он также упомянул, что хотя " ЛРТ до сих пор не задавало вопросов, возможно, нужно будет задать вопросы Р. Карбаускису".

"Можно будет поговорить о том, сколько министерства ком платят. Если публичность, то везде", - сказал он, но не детализировал, о какой информации идет речь.

Лидер "аграриев" Р. Карбаускис в четверг вечером сообщил, что на следующей неделе опубликует часть документов присланных членам Сейма ЛРТ . Политик сказал, что в них видны скандальные факты использования средств ЛРТ.

"Видя, что будут пытаться оказать все больше давление на парламентскую комиссию, на меня лично, я решил воспользоваться своим правом опубликовать некоторые нюансы документов, присланных членам сейма ЛРТ, чтобы стало очевидным, что желание членов сейма расследовать финансовую деятельность ЛРТ имеет под собой больше оснований, чем можно было полагать", - написал Р. Карбаускис на своей страничке в Фейсбуке.

"В этих документах видны такие скандальные факты использования средств ЛРТ, что вначале еще до обращения к ЛРТ, этого нельзя было даже представить", - добавил политик.

Он отметил, что в последние обвинения в его адрес в связи с принадлежащими ему земельными участками являются попыткой остановить расследование финансовой деятельности ЛРТ.

На прошлой неделе Сейм сформировал парламентскую комиссию для расследования деятельности ЛРТ. Депутаты утверждают, что комиссия поможет выяснить, надлежащим ли образом нацтранслятор тратит бюджетные средства. Они считают, что совет ЛРТ по мотивам конфиденциальности предоставил не всю запрошенную депутатами информацию, а предоставленные ответы требуют подробного анализа.

Критики формирования комиссии называют это давление на СМИ и местью журналистам, которые задают правящим "аграриям" неудобные вопросы.