Swedbank в свое оправдание говорит, что не может знать о смерти клиента, если об этом не сообщают его близкие и в порядке исключения намерен не брать плату за выдачу справки. Однако за определенную плату банк всегда может получить данные о смерти клиента из Центра регистра.

Вильнюсец Марюс 18 лет назад похоронил свою мать. В октября 2000 г. он обошел несколько банков, включая Swedbank, проверяя, не оставила ли мать в них счета. Все ответы были отрицательными, поэтому он не просил выдать соответствующую справку.

Он был ошарашен, когда в марте 2018 г. получил из Swedbank письмо на имя матери с просьбой обновить контактные данные.

"Я поехал в банк, объяснил, что приходил 18 лет назад, и мне сказали, что счета нет, а сейчас выясняется, что он есть. Я спросил, какая процедура меня ждет, спросил, есть ли на счету деньги, работник сказал, что на счету есть около 400 евро", – рассказал Марюс.

Марюсу сказали взять у нотариуса свидетельство о праве на наследство и прийти за деньгами. Нотариус попросил банк указать все необходимые в данном случае данные. Поехав в банк во второй раз, Марюс узнал, что за такую справку должен заплатить почти 15 евро.

Итак, сейчас в течение 10 дней он официально узнает об остатке на счету от нотариуса, получит право на наследство и снова пойдет в банк за деньгами.

"Это рэкет, кто установил, что за распечатку документа надо платить почти 15 евро", – возмущался Марюс, которому еще надо заплатить за услуги нотариуса.

Марюс был удивлен, что 18 лет банк никак не реагировал на наличие счета, с которым ничего не делают. Он вопрошает, сколько еще таких счетов может быть в банке.

Swedbank заверил, что Марюсу за справку платить не придется.

"Мы всегда ценим мнение клиентов и их отзывы, учитываем их и улучшаем качество услуг. Мы приняли решение в подобных случаях в порядке исключения не взимать с жителей плату за выдачу таких документа (14,48 евро). В других случаях будет взиматься стандартная плата в размере 14,48 евро", – сказано в ответе пресс-секретаря Саулюса Абрашкявичюса.

Правда, с Марюса банк требовал такую плату.

Похожий вопрос возник и у читательницы DELFI Кристины. "За последние несколько месяцев мы получили 2 письма из Swedbank. Одно было адресовано моей бабушке, которая умерла 15 лет назад. В нем просили обновить данные. Через несколько недель пришло письмо сестре покойной бабушки, которая умерла 12 лет назад. Интересно, что моя бабушка была 1910 г.р., а ее сестра – 1913 г. На сегодняшний день и было бы соответственно 108 и 105 лет", – рассказала она.

Реагируя на случай Крестины, Абрашкявичюс заметил, что банк не может знать о смерти клиента, если об этом не сообщат его родственники.

Он сказал, что если о смерти клиента сообщают позже, то банк всегда рассматривает возможность компенсировать расходы на администрирование счета за это время.

DELFI обратился за комментарием к представителям Центробанка Литвы. По их словам, такие случаи бывают редко, а сам банк имеет право закрыть счета, которыми не пользовались в течение года, или пустые счета.

"Несмотря на то, что подобные недоразумения редки, мы видим, что необходимо решать проблему долго неипользуемых счетов. Поэтому ЦБ призывает банки активно пользоваться своим правом и закрывать такие счета, если жители не пользуются ими больше года", – сказано в ответе представителя ЦБ Довиле Арлаускайте. Если на счету есть деньги, банк должен предпринять действия и выяснить, нужен ли клиенту этот счет.

Глаза ассоциации "За честное банковское дело" Кястутис Купшис убежден, что подобные проблемы должны решать нотариусы.

"Почему люди, которые переживают смерть близких, должны еще обойти 7 или 10 банков и искать, если банки и нотариусы могут заключить соглашение и решить такую проблему автоматически? Когда человек приходит за свидетельством о праве на наследство, нотариусы уже могут получить данные о счетах покойного", – предлагает выход Купшис.

"Проблема связана с заработком банка на таких справках", - продолжил он.

Swedbank обещает искать выход из создавшегося положения, однако на деле он уже существует. Правда, за это надо платить: банк может за деньги узнать из Регистра о смерти клиентов. Плата за поиск в базе данных составляет 0,31 евро, за документ 0,84 евро, а за ответ на автоматический вопрос - 0,27 евро.

"На данный момент подписаны соглашения с ЗАО Medicinos bankаs, Центробанком, АО SEB, АО Citadele и АО Šiaulių bankаs, остальные банки получают эту информацию через ЗАО Creditinfo Lietuva", – информировал Центр регистра.