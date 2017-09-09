Связанный с террористами гражданин Таджикистана все еще находится в Вильнюсском аэропорту

На минувшей неделе в Вильнюсском аэропорту из-за угрозы нацбезопасности был задержан гражданин Таджикистана Алишер Тошев, который до сих пор находится в помещении КПП Вильнюсского аэропорта, предназначенном для людей, которые просят об убежище.
© DELFI / Karolina Pansevič

"Да, он еще здесь. Его охраняют, держат в закрытой зоне. Свобода его передвижения ограничена", – сказал 8 сентября BNS представитель Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис.

По его словам, ждут решения, которое примет Департамент по миграции.

"Я бы не очень хотел комментировать этот вопрос, поскольку это дело о предоставлении убежища – персональные данные, это тонкая информация и вопрос. Решение пока не принято", – сказала BNS директор Департамента по миграции Эвелина Гудзинскайте.

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Она заметила, что при рассмотрении подобных заявок проверяют информацию разных служб, информацию, предоставленную просителем убежища, собирают дополнительную информацию.

"Все делают в соответствии с процедурами", – сказала BNS Гудзинскайте.

Решение должно быть принято в течение 10 рабочих дней, на данный момент прошла лишь половина срока.

Портал delfi.lt сообщал, что 31 августа перед полуднем на самолете из Швеции в Литву был доставлен депортированный гражданин Таджикистана. Когда его задержали, он обратился с просьбой о предоставлении убежища.

Тошев (1978 г.р.) попал в поле зрения спецслужб, поскольку активно проявлял себя в интернете – призывал к насилию, распространял исламистскую пропаганду, одобрял терроризм. Кроме того, спецслужбы заинтересовались им после теракта в Стокгольме в начале этого года. Выяснилось, что задержанный после теракта гражданин Узбекистана Рахмат Акилов был знаком и постоянно общался с Тошевым.

BNS
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