"Да, он еще здесь. Его охраняют, держат в закрытой зоне. Свобода его передвижения ограничена", – сказал 8 сентября BNS представитель Службы охраны госграницы Гедрюс Мишутис.
По его словам, ждут решения, которое примет Департамент по миграции.
"Я бы не очень хотел комментировать этот вопрос, поскольку это дело о предоставлении убежища – персональные данные, это тонкая информация и вопрос. Решение пока не принято", – сказала BNS директор Департамента по миграции Эвелина Гудзинскайте.
Она заметила, что при рассмотрении подобных заявок проверяют информацию разных служб, информацию, предоставленную просителем убежища, собирают дополнительную информацию.
"Все делают в соответствии с процедурами", – сказала BNS Гудзинскайте.
Решение должно быть принято в течение 10 рабочих дней, на данный момент прошла лишь половина срока.
Портал delfi.lt сообщал, что 31 августа перед полуднем на самолете из Швеции в Литву был доставлен депортированный гражданин Таджикистана. Когда его задержали, он обратился с просьбой о предоставлении убежища.
Тошев (1978 г.р.) попал в поле зрения спецслужб, поскольку активно проявлял себя в интернете – призывал к насилию, распространял исламистскую пропаганду, одобрял терроризм. Кроме того, спецслужбы заинтересовались им после теракта в Стокгольме в начале этого года. Выяснилось, что задержанный после теракта гражданин Узбекистана Рахмат Акилов был знаком и постоянно общался с Тошевым.
Связанный с террористами гражданин Таджикистана все еще находится в Вильнюсском аэропорту
На минувшей неделе в Вильнюсском аэропорту из-за угрозы...
Лето не уходит: воздух прогреется до 24 градусов
В выходные ожидаются приятные перемены: температура...
Десятка глав государственных компаний с самыми высокими зарплатами (7)
Самые высокие зарплаты у руководителей...
Что эмигранты думают о Литве: о злых людях и низких зарплатах (91)
Какие в Литве зарплаты? Стоит ли возвращаться в...
Детектив у парламента: как получить "золотое" место для парковки (4)
Вы хотите бесплатно оставить автомобиль у самого...
TOP новостей
Шести членам Сейма Литвы отказали в получении белорусских виз (111)
Шесть литовских парламентариев, которые намеревались в...
Литва призвала Россию отменить учения "Запад-2017" (154)
Литва опасается, что войска, перебрасываемые в Беларусь...
Лето не уходит: воздух прогреется до 24 градусов
В выходные ожидаются приятные перемены: температура...
Ночной рейд в Вильнюсе: десятки нарушителей
В ночь с пятницу на субботу Вильнюсская полиция провела...
Линднер открыт к возврату России в "большую восьмерку" (17)
Председатель СвДП полагает, что Россию можно вернуть в...