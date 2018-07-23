Европейское агентство лекарств на этой неделе сообщило, что специалисты расследуют деятельность компании Zhejiang Huahai Pharmaceuticals, которая производила опасный для здоровья валсартан с примесями канцерогена.

В последние две недели с рынка отзывают лекарства, содержащие валсартан компании Zhejiang Huahai. В ЕС эти лекарства больше продавать не будут.

Некачественные лекарства изъяли и с литовского рынка и соответственно из списка компенсируемых препаратов.

Представитель Государственной больничной кассы Литвы (ГБК) при Минздраве Эвалдас Стропус указал, что с 14 июля вступил в силу новый список из 17 лекарств с качественным валсартаном. Это лекарства таких производителей как: Teva, KRKA, Sandoz, Novartis и SIA Ingen Pharma. По его словам, эти препараты можно купить в аптеке, предъявив рецепт, выписанный врачом.

ГБК разослала врачам рекомендации с указанием, что действующее вещество также должно быть действующее вещество из группы сартанов, но подчеркивается, что оно не должно быть дороже валсартана, например, лосартан или телмисартан.

Стропус подтвердил, что такая информация врачам была выслана. На вопрос, почему после всех происшествий все равно рекомендуют выбирать из самых дешевых и, возможно, опасных вариантов, Стропус указал, что врачи должны подходить к лечению с точки зрения фармаэкономики и назначать лечение более дешевыми препаратами, если существует такая возможность.

"Попадающие на литовский рынок лекарства безопасны, это обеспечивает процедура регистрации лекарств, за которой следит Государственная служба контроля над лекарствами. В списке компенсируемых есть все разрешенные к употреблению лекарства. ГБК рекомендует пациентам советоваться с врачом при назначении или смене лекарств.

Нет рекомендации назначать самые дешевые лекарства, предлагается, если есть медицинские индикации, поменять лечение на другие безопасные препараты похожей стоимости. Т.е. врач при назначении лекарств должен подходить к этому вопросу с точки зрения фармаэкономики, если есть дешевое лекарство, которое может помочь пациенту, его и должны назначать в первую очередь", – сказал DELFI Стропус.

Президент Литовской ассоциации кардиологии Раймондас Кубилюс считает, что такой ситуации можно было бы избежать, если бы у пациентов была возможность выбора компенсируемых лекарств.

Он склонен верить, что пациенты избегут вредоносного влияния валсартана, поскольку пока не доказано, что это вещество может разрушительно влиять на печень человека,