На пресс-конференции в парламенте Литвы, посвященной обсуждению условий, в которых живут жители и семьи в Литве, сейчас и будут жить в будущем, было немало печальных ноток.

Депутат Лауринас Кащюнас сказал, что сложная задача - решение вопроса старения общества и низкой рождаемости.

"У меня есть идея, как преодолеть демографическую "зиму", и возможно ли это вообще. Дискуссии о демографических проблемах не новы, однако очевидно, что в будущем они обострятся. В отчете ООН за июнь, Литва названа страной, население которой сокращается быстрее всего в мире. Согласно прогнозам, в ближайшие 30 лет количество жителей сократится в 54 странах мира, а Литва находится на верхушке рейтинга", – сказал консерватор Кащюнас.

По его словам, представленные прогнозы показали, что количество жителей в Литве будет сокращаться о по положительным, и по отрицательным прогнозам.

"В конце этого столетия в Литве останется лишь 1,5 млн. жителей. Это заставляет говорить об апокалиптических сценариях. В основе таких прогнозов лежит пессимистический сценарий в сфере эмиграции. По более оптимистичному сценарию, в 2100 году ситуация будет чуть лучше – жителей в Литве будет чуть больше 2 млн.", – сказал депутат.

По его словам, статистика показывает, что в любом случае надо готовиться к сокращению числа жителей и старению общества. Эта проблема актуальна для всего Евросоюза.

"Согласно прогнозам, в ближайшие десятилетия значительно вырастет количество пожилых людей. Большая часть многочисленного послевоенного поколения достигнет пенсионного возраста, сейчас эти люди еще работают. Если сейчас в Литве и ЕС в среднем на 4 работающих приходится 1 пенсионер, то при нынешней тенденции в 2050 г., 1 пенсионер будет приходиться на двоих работающих. А в Литве это соотношение будет достигнуто в 2040 г.", – сказал он.

По этой причине возрастет нагрузка на работающих жителей, им придется погашать расходы на социальные выплаты, на пенсии, на здравоохранение, чтобы стареющее общество могло пользоваться всеми необходимыми услугами.

"Это заставляет поднимать вопрос – будут ли наши дети жить лучше, чем их родители сейчас. ЕС пытается реагировать на эти прогнозы и тенденции. Предлагают откладывать на пенсии в частных фондах, повышать пенсионный возраст, улучшать условия жизни пожилых людей, создавая им условия для лучшей жизни, профессиональной и культурной жизни. Но эти меры больше ориентированы на последствия проблемы", – сказал депутат.

Кащюнас на конференции сказал, что причины проблемы всем известны – это низкая рождаемость и эмиграция. Не спасает и рост рождаемости в последние 10 лет, который превышает средний показатель по ЕС, этого недостаточно для выравнивания потерь.

"Нежелание создавать семью и воспитывать детей связано с экономической неопределенностью, жители не чувствуют уверенности в достатке, у них нет необходимых условий для сочетания присмотра за детьми и профессиональной деятельности", – сказал депутат, прибавив и о революции ценностей, об усилении индивидуализма.

Кащюнас напомнил и об идее повышать "детские" деньги до 100 евро, в первую очередь для малоимущих семей. Это, по его мнению, решит демографический кризис.

"Но "детские" деньги не должны быть поводом не работать. В Польше больше 100 000 человек отказались от работы", – заметил депутат.

Профессор Вильнюсского университета Ромас Лазутка раскритиковал заявления о том, что жизнь в Литве стала как никогда хорошей.

"Через 30 лет наши дети будут жить лучше, если не будет катастроф и войн. Но то высказывание, что жизнь в Литве как никогда хорошая - это неправда. Африканцы раньше тоже так хорошо никогда не жили, как сейчас. Такими далекими идеями можно отвлечь внимание от актуальных вопросов", – сказал экономист.

По его словам, главное - инвестировать в детей как можно раньше.

"Чем раньше начинают инвестировать, тем лучше бывают результаты, надо начинать уже с беременных женщин", – сказал Лазутка.

Он поднял и насущный денежный вопрос.

"Почему важны деньги, когда речь идет о семьях? Сейчас часто говорят, что важны услуги, деньги ничего не решают. Нет, они дают возможность рационального выбора – у нас есть суверенный пользователь, он лучше знает свои потребности. Большинству лучше, когда они сами получают деньги, а не те карты, которые сейчас на первых строках новостей. Деньги лучше даже тогда, когда говорят, что люди их тратят напрасно, чем меньше денег люди будут использовать самостоятельно, тем более зависимыми они будут от того, что получают в виде услуг", – сказал экономист.

"Конечно, это зарплаты, но поскольку вмешивается государство с налогами и выплатами, то тут я хочу напомнить, что подоходный налог семьям снижали в зависимости от количества детей, это хорошее решение. Это аргумент отказа от такой льготы, что этими льготами не пользуются люди с небольшим достатком, это известный инструмент, который называют налогом на отрицательные доходы", – заметил он, сказав, что такой инструмент можно сочетать с "детскими" деньгами.

Директор Литовского института развития социального рынка Валентинас Стундис рассказал на конференции о существенных проблемах, заметных в обществе.

"Исследование показало, что самой большой проблемой респонденты считают нищету и социальное разобщение. Только 1 из 10 не считает это угрозой для народа и будущего страны. 54% говорят, что самая большая угроза в Литве – нищета и социальное разобщение", – сказал Стундис.

"Есть один момент, поскольку мы говорим о детях и будущем, то выясняется, что молодежь позитивно к этому относится. Молодежь до 29 лет к таким проблемам как нищета, социальное разобщение, глобализация, кибербезопасность относится с большим оптимизмом", – сказал Стундис, заметив, что приходит новое поколение.

"Интересно то, что с наибольшим пессимизмом к ситуации в Литве относятся респонденты 40-49 лет, это поколение, которое родилось до 11 марта, они пришли из семей советского времени", – сказал он.

Исследование показало, что пессимистично к будущему Литвы относятся малообразованные люди.

"Исследование показало, что чем менее активен человек в социальном плане, тем пессимистичнее он относится к реальности. Чем менее образованы респонденты, тем пессимистичнее у них отношение к проблемам. А глобальные проблемы они не признают вообще", – сказал Стундис.