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Сенат литовского Университета им. Витаутаса Великого (УВВ) присвоил лауреату Нобелевской премии по литературе Светлане Алексиевич звание почетного доктора, сообщил университет в четверг.
Svetlana Aleksejevič
Svetlana Aleksejevič
© AFP / Scanpix

По словам ректора Йозаса Аугутиса, это звание писательнице присвоено за вклад в документальную художественную литературу, развитие демократии и прав человека, в сохранение исторической и многоголосой памяти людей, значительные усилия в защите ценностей свободы и правосудия.

"Наш университет рад и горд тем, что уважаемый писатель Светлана Алексиевич принимает регалии доктора УВВ и планирует прибыть в Литву, чтобы встретиться с общественностью, как только обстоятельства это позволят", – отметил в заявлении ректор УВВ.

С. Алексиевич – белорусский писатель, журналист, сценарист, в 2015 году ей была присуждена Нобелевская премия по литературе. Среди известных ее произведений книги "У войны не женское лицо", "Цинковые мальчики", "Чернобыльская молитва".

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