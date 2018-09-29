Рассказом о новых и старых свадебных традициях портал DELFI завершает цикл документальных репортажей "Тутейшие", в котором рассказывает о жителях литовско-польско-белорусского приграничья.

Они познакомились на свадьбе. Чеслав работал свадебным музыкантом, а Иоланта была гостем и решила спеть. Песня "Маэстро" Раймонда Паулса в ту пору была хитом. Так что совсем не обман – сказать, что их познакомил Паулс.

"Пела эту песню, Чеслав мне помогал, подпевал. И после свадьбы, в четверг, звонит мне. Таким голосом хриплым: здравствуй, помнишь там был такой гитарист? Вроде бы помнила его, но, честно говоря, очень слабо помнила", - вспоминает Иоланта.

Ту песню они спели без фальши. Через три месяца подали заявление в ЗАГС и с тех пор вместе, уже 34 года. В деревне Затишюс у них пруд с лебедями, дом и собака. Родительский дом стоит рядом.

В этих краях каких только свадеб ни играют: на литовский, польский, белорусский манер. А еще веселее, когда все вместе. За невесту кто-то просит деньги, кто-то не просит ничего.

Чеслава и сейчас зовут на свадьбы, пишет музыку. Дочь тоже в этой же сфере - снимает фото и видео. Иоланта экономист, но помогает дочери. Свадьба – их образ жизни, потому в Литве есть у кого спросить о традициях.

"Во время благословения невесты мама пристегивает на фату веночек. Веночек из мирты или руты. Это как символ верности мужу, на всю жизнь. Его на литовских свадьбах сжигают в 12 часов, а на славянских польских снимают и зашивают в подушку", - рассказывает Иоланта.

Есть то, что на литовской свадьбе не увидишь, а вот на тутейшей – запросто: "Покрывало, которое стелили под ноги молодым под ноги во время благословения, на которое они становились на колени перед родителями во время благословения, потом, выходя из дому, кидали на крышу. И смотрели, сколько углов загибалось. Столько детей будет у наших молодоженов"

А Веслав и Руслан – поляки из Шальчининкай, но дело не в этом. Во-первых, играют на польских, литовских и русских свадьбах. Во-вторых, поют песни на семи языках. В-третьих, музыка всех эпох и направлений. Потому и название дуэта соответствует – Микс-данс.

Их главное оружие – цветомузыка, и она не только для красоты. Огни, блики, клавишный инструмент: получается старая добрая дискотека. И вроде девяностые давно прошли, а музыка как любовь, не проходит.

Дуэту четыре года. Руслан окончил музыкальную школу по аккордеону, а Веслав вообще шофер пожарной машины. Можно сказать, разные люди говорят на одном языке. Но в этих краях важно, какой именно выбрать на свадьбе.