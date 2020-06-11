Суточный антирекорд: в Литве подтверждено 19 новых случаев коронавируса

Общее число заразившихся выросло до 1752, сообщил в четверг Минздрав.
Сейчас в Литве больны коронавирусом 296 человек, выздоровели 1372 человека.
От COVID-19 умерли 74 человека, еще десять заразившихся умерли из-за других причин.
За период с 1 июня в стране зарегистрировано 14 завозных случаев заболевания.
За минувшие сутки проверено 5396 проб на коронавирус, общее число сделанных тестов составляет 350 тыс. 788.
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