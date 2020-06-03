"Никаких взяток я никому не давал и не брал", - сказал он в среду журналистам после заседания Участкового суда Вильнюса.

Суд не удовлетворил просьбу прокурора арестовать В. Суткуса.

Он сказал, что подозрения связаны с его деятельностью как главы КБЛ и как консультанта.

"Нужно признать, что сегодня я чувствую себя лучше, чем вчера. Печально то, что, как выяснилось как в моем случае, так и в случае коллеги Мантаса (Залаторюса - BNS) (...) представлять бизнес и возглавлять предпринимательскую организацию сегодня в Литве становится физически опасно", - сказал В. Суткус.

"Речь идет о моей общественной деятельности. Одно из обвинений звучит так, сейчас цитирую на память: совершая преступное деяние, В. Суткус собирал негативную информацию о тогдашнем министре транспорте Рокасе Масюлисе и распространял эту информацию на пресс-конференциях и иными способами", - сказал президент КБЛ.

Участковый суд Вильнюса в среду не разрешил арестовать президента Конфедерации бизнеса Литвы (КБЛ) Валдаса Суткуса.

Это сообщил журналистам после заседания суда прокурор Генпрокуратуры Дарюс Станкявичюс.

"Суд рассмотрел просьбу прокурора, не удовлетворил ее и освободил подозреваемого из-под ареста", - сказал он.

Прокурор не указал точные подозрения, предъявленные В. Суткусу, но сказал, что он "подозревается в совершении трех тяжких преступных деяний и четырех менее тяжких преступных деяниях".

По словам прокурора, преступные деяния связаны со взяточничеством и и торговлей влиянием.

В этом деле задержано в общей сложности шесть человек. Д. Станкявичюс сказал, что в их отношении избраны более мягкие меры пресечения, чем арест, однако назвать их отказался.

Служба спецрасследований (ССР) ранее в среду сообщила, что В. Суткус подозревается в получении взятки от президента Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантаса Залаторюса и руководителей нескольких дорожно-строительных компаний.

Также предполагается, что он за незаконное вознаграждение целенаправленно предоставлял негативную информацию, чтобы умалить авторитет тогдашнего министра транспорта Рокаса Масюлиса.

Как отмечает служба, В. Суткус вероятно договорился и получил взятку от президента АБЛ М. Залаторюса за представительство при рассмотрении в конце 2019 года пакета законов о бюджете Литвы на 2020 год, законов о налогах на имущество и прибыль банков.

Также, согласно данным расследования, В. Суткус вероятно получил взятки от руководителей частных дорожно-строительных компаний за влияние на политические процессы.

ССР не называет эти компании, однако ранее правоохрана подтвердила BNS, что в этом деле задержаны гендиректор Siauliu plentas Юозас Алекса, гендиректор и глава правления Kauno tiltai Алдас Русявичюс.

Также есть подозрения, что при проведении в жизнь финансируемого на средства Евросоюза (ЕС) проекта КБЛ В. Суткус выбрал партнером проекта одну частную консалтинговую компанию, директор которой, действуя вместе с директором одной частной компании информационных технологий, часть полученных в ходе реализации проекта средств передал в качестве взятки лично В. Суткусу.

Во вторник сотрудники ССР предъявили подозрения шести лицам: помимо В. Суткуса и М. Залаторюса, подозрения предъявлены генеральным директорам частных дорожно-строительных компаний, главе частной консалтинговой компании и главе компании информационных технологий.

ССР и Генпрокуратура во вторник сообщили о проведении досудебного расследования о крупномасштабном взяточничестве, подкупе, торговле влиянием, растрате имущества и фальсификации документов.

ССР сообщила о десятках обысков, ее сотрудники во вторник утром посетили и главный офис компании Kauno tiltai, а также на управляющем торговой сетью Maxima предприятии.

Правоохрана связывает вероятные преступления с незаконным осуществлением лоббистской деятельности и влиянием на законотворческие процессы, сейчас она выясняет происхождение принадлежащих В. Суткусу 400 тыс. евро.

Прокуратура утверждает, что имеющиеся данные позволяют подозревать, что В. Суткус при выполнении своих обязанностей в КБЛ и, представляя ее членов, а также интересы других субъектов предпринимательства, пользуясь занимаемой должностью, общественным положением, связями и прочим влиянием, вероятно, получал незаконное денежное вознаграждение за оказываемое им влияние на принятие различных правовых актов, важных для субъектов предпринимательства.

М. Залаторюса подозревают в участии в нескольких эпизодах преступной схемы. М. Залаторюсу предъявлены подозрения в торговле влиянием, с него взята подписка о невыезде, ему также предписано не общаться с определенными лицами.

Контроль и руководство досудебным расследованием осуществляют прокуроры Департамента расследований организованной преступности и коррупции.