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Сейчас в зарубежных странах остаётся 180 граждан Литвы, которые не могут вернуться домой, сообщил в среду глава Группы по информированию общества Гедрюс Сурплис.
Сурплис: за рубежом остались 180 литовцев, которые не могут вернуться в Литву
© DELFI / Rita Gečiūnaitė

"В представительства Литвы обратились в общей сложности 6 275 граждан Литвы, желающих вернуться в Литву, так что с помощью государства или самостоятельно уже вернулись 6 095. Значит, осталось совсем немного тех, кто не мог вернуться", - сказал он на пресс-конференции в среду утром.

"В настоящее время посольства Литвы поддерживают связь со 180 гражданами, одни из них застряли в ближних странах, другие - в более отдалённых. Так что это уже не какое-то огромное страшное число", - сказал Г. Сурплис.

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В ночь на среду в Вильнюсе совершил посадку самолёт с 219 пассажирами из Лондона. По словам представителя правительства, в этот самолёт были допущены только те, кто дал согласие соблюдать требования самоизоляции.

"МИД не позволил сесть в самолёт ни одному пассажиру, который не дал обещания соблюдать строгие требования самоизоляции после возвращения в Литву. Все они по возвращении были проверены, у них взяты мазки, и они были отпущены на самоизоляцию", - сказал Г. Сурплис.

В субботу ожидается ещё один такой полёт из Лондона.

И тем не менее Г. Сурплис призвал проживающих за рубежом литовцев, даже в случае потери работы, оставаться там, где они работали и не спешить возвращаться в Литву.

"Закончится карантин, тогда точно сможете вернуться, встретиться с близкими. Сейчас для нас самое главное обеспечить, чтобы здесь в Литве, мы максимально обуздали этот вирус и не допустили новой волны завозных случаев", - сказал он.

В целях сдерживания распространения коронавируса в Литве 16 марта был объявлен карантин и ограничен въезд из-за рубежа и выезд за рубеж.

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