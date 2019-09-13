В пятницу после обеда врач Сантаришкской клиники Аушра Марциёнене сообщила журналистам tv3.lt, что Алма Адамкене была госпитализирована из-за проблем со здоровьем, которые на данный момент никакой угрозы не представляют.
Alma Adamkienė
© DELFI / Domantas Pipas

"Состояние пациентки стабильное. Мы провели обследование. Если будет возможность, сегодня мы планируем выписать ее домой", - сказала врач.

Несколько дней назад Алма Адамкене, супруга экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса оказалась в больнице, она потеряла сознание дома. Лежащую на полу супругу нашел сам Адамкус.

Адамкус сказал DELFI, что его супруга уже чувствует себя лучше, врачи проверяют ее состояние. Он сказал, что были проблемы с кровеносными сосудами.

"Я нашел ее лежащей на полу. Увезли в больницу. Она в больнице несколько дней, под присмотром врачей. Проверяют состояние ее здоровья, – сказал DELFI Адамкус. – Никакой трагедии, ситуация не критическая".

Он сказал, что сейчас главное - найти причину.

"Насколько я знаю, проблемы с сосудами", – сказал экс-президент. По его словам , сейчас состояние супруги улучшилось.

"Она чувствует себя лучше. Вчера я провел с ней в больнице несколько часов, – сказал Адамкус. – Она отошла, чувствует себя лучше. И вчера, и сегодня ее осматривают врачи, ищут причины".

Адамкус сказал, что пока не знает, сколько времени его супруга проведет в больнице. "Я испугался за нее", – сказал экс-президент.

10 февраля Алма Адамкене отметила свой 92-ой день рождения. Ее супруг вскоре отметит свое 93-летие (3 ноября).

В последнее время Адамкене редко появлялась на публике. После долгого перерыва она посетила инаугурацию президента Гитанаса Науседы.

Адамкене много времени проводит дома, к ней часто приходит семейный врач.

1 сентября чета Адамкусов отметила 68-ю годовщину своей свадьбы.

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