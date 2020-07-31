"Нет юридически основанного ответа на вопрос, почему в этом деле экстрадиции в Россию применяется такая мера пресечения, ограничивающая права и свободу передвижения человека, как арест", – цитируются слова К. Кучинскене в пресс-релизе, распространенном родными бизнесмена в пятницу.

В сообщении отмечается, что интересы В. Кучинскаса как в Литве, так и в Словении представляют юристы, обладающие опытом в подобных делах. Они добиваются того, чтобы бизнесмен был освобожден или передан Литве.

По мнению адвокатов, в подобных ситуациях, прежде всего, пробуются иные способы ведения уголовного процесса, поэтому применяемые в отношении бизнесмена меры оцениваются как избыточные.

В сообщении также отмечается, что в данном случае речь идет о действиях не демократической страны, а России.

"Это государство, его правоохранительные органы не раз применяли различные не обоснованные с правовой точки зрения или сомнительные методы, когда вместо мер гражданского права применяется избыточное уголовное преследование. В таких случаях часто для усиления влияния привлекаются и дипломатические ресурсы", – утверждают представители бизнесмена.

Кроме того, близкие В. Кучинскаса следуют совету адвокатов и воздерживаются от более детальных комментариев по делу и просят уважать право семьи на частную жизнь.

"Надеюсь, что больше информации, связанной с делом по экстрадиции, можно будет предоставить в ближайшее время", – сказала К. Кучинскене.

О том, что подозреваемый в мошенничестве в России В. Кучинскас был задержан в Словении, BNS сообщало в минувшую пятницу. Он был задержан по просьбе России.

Ранее сообщалось, что российский "Альфа-банк" пытается отсудить у В. Кучинскаса долг примерно в 20 млн евро. Адвокат банка говорил, что предприниматель обвиняется в том, что сознательно предоставил банку недостоверную информацию о финансовой ситуации действовавшего в Калининграде контролировавшегося им предприятия по производству удобрений "Арви НПК".