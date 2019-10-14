Женщина рассталась с ним 8 лет назад. Ей до сих пор приходится поддерживать связи с 36-летним бывшим супругом, поскольку в браке у них родились двое детей.
Несколько дней назад суд разрешил взять подозреваемого под арест. 9 октября в его квартире обнаружили 24-летнюю пропавшую жительницу Биржай. Она была избита и находилась в состоянии наркотического опьянения. Сейчас пострадавшая находится в реанимации.
Об этом происшествии бывшая супруга подозреваемого узнала от своей матери, а та - из СМИ.
Женщина сказала DELFI, что такая информация ее не удивила. Мужчина уже был судим за подобное преступление – групповое изнасилование. Она и сама не скрывает, что сталкивалась с насилием.
Она рассказала, что угрозы в ее адрес поступали и после того, как она сбежала от склонного к насилию мужа. "Но полиция не видела в этом ничего страшного. А вот до чего дошло...", – сказала она.
Женщина рассказала DELFI, что три года назад этот мужчина держал в страхе весь Паневежис: "Носился по городу в состоянии наркотического опьянения. Избил женщину в школе, еще что-то сделал. Много всего натворил".
"Везде писали о маньяке в Паневежисе, поскольку он кого-то избил в одной школе, потом в другой. Все за один день. Потом избил женщину во дворе, выбил окно, его ловила полиция по всему городу и нашла дома, – рассказала женщина. – Он был в состоянии наркотического опьянения".
В Великобритании, по ее словам, он с двумя соотечественниками изнасиловал девушку. UžЗа это сидел в тюрьме.
"Я потом встречалась с этой девочкой, – сказала женщина. – Она такое рассказала, что я не могла поверить, что он такой зверь. Он мучил ее, слава Богу, эта девочка успела выпрыгнуть в окно и убежать".
Женщина сказала, что за границей он не раз сидел в тюрьме.
"Это элементарный паневежский бандит с нехорошим прошлым", – сказала она.
Бывшая супруга подозреваемого сказала DELFI, что она сразу же связалась с матерью 24-летней пострадавшей и предупредила ее. "Его мать - учитель. Она умеет поплакаться, поиграть на публику", – сказала она, заметив, что мать уже помогала своему сыну избежать ответственности.
Сама женщина познакомилась с отцом своих детей, когда была несовершеннолетней. Ей было 16, ему – 20 лет.
"Мы были молоды, тогда всего этого не видели. Он еще не был таким. Но когда появились дети, он стал меня сильно бить. Очень сильно. Я несколько раз пыталась бежать от него, и к родителям уезжала, это было невыносимо. Он терроризировал и родителей, и меня, пугал, что отберет детей", – рассказала женщина.
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