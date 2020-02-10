В конце прошлого года У Адамкене были проблемы со здоровьем, какое-то время она провела в больнице, вернулась домой в начале ноября, в день рождения Адамкуса.

Журналисты поинтересовались, как сейчас себя чувствует госпожа Алма.

"Настроение приятное. Главное, что жена в порядке, чувствует себя хорошо. Конечно, сил еще не хватает, но идет в перед, никаких осложнений нет, меня это очень радует, я надеюсь в ближайшие несколько месяцев силы вернутся. И настроение, и здоровье, чтобы можно было радоваться жизни. И сегодня, когда я ее поздравлял, желал одного – здоровья", – сказал Адамкус.

"Мы на протяжении нашей жизни стараемся жить полноценной жизнью, разговариваем и обсуждаем все ежедневно. Мы следим за событиями в мире, за событиями в жизни нашего государства", – сказал DELFI Адамкус.

Супруги поженились в США в 1951 году.