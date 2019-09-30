У Алмы Адамкене случился инсульт, эту информацию DELFI подтвердил сам экс-президент Валдас Адамкус.
Alma Adamkienė
© DELFI / Domantas Pipas

Сообщается, что супруга Адамкуса Алма находится в Сантаришкес, в отделении интенсивной терапии с 29 сентября. В понедельник вечером ее перевели в палату.

В понедельник в интервью Адамкус сказал, что только вернулся к ней в больницу.

"Ее только что перевели, где-то час назад, из реанимации в палату, отключили все аппараты, – сказал Адамкус. – Она была в больнице со вчерашнего утра, весь вчерашний день и всю ночь была в реанимации".

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Адамкус сказал, что это случилось, когда он был дома. Все время он находился рядом с супругой.

"Вчера утром сказали, что это инсульт, а сегодня сказали, что нарушение. Все к лучшему", – сказал он. По словам экс-президента, в понедельник вечером он не успел поговорить с врачами. Сам Адамкус сказал, что находится с женой столько, сколько возможно.

"Вчера был, сегодня раньше не поехал, потому что она была в реанимации. Туда не впускают. Сейчас ее уже привезли в палату, вот сижу рядом с ней", – сказал Адамкус.

DELFI напоминает, что две недели назад Адамкене уже лежала в больнице. В тот раз ее довольно быстро выписали домой, врачи сказали, что в ее состоянии нет ничего критического.

Минувшей зимой Адамкене также лежала в больнице из-за вирусной инфекции, лежала в реанимации.

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