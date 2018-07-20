По данным портала, Брундзене обратилась в суд с заявлением о расторжении брака, разделе имущества, признании нажитого до брака имущества частично общей собственностью и т.д.

Несколько лет назад Брундза был одним из самых состоятельных депутатов литовского парламента.

В 2015 г. с семьей Брундза декларировал имущество на сумму 4 млн. евро - это на 0,8 млн. меньше, чем в 2014 г. (4,78 млн. евро). Правда, семья вернула 0,9 млн. евро долга (общая сумма взятого в 2014 г. кредита составляла 1,61 млн. евро): депутат указал, что ему осталось вернуть 690 000 евро. Большая часть имущества семьи - недвижимость (3,2 млн. евро), еще 619 000 евро - сбережения.