По данным портала, Брундзене обратилась в суд с заявлением о расторжении брака, разделе имущества, признании нажитого до брака имущества частично общей собственностью и т.д.
Несколько лет назад Брундза был одним из самых состоятельных депутатов литовского парламента.
В 2015 г. с семьей Брундза декларировал имущество на сумму 4 млн. евро - это на 0,8 млн. меньше, чем в 2014 г. (4,78 млн. евро). Правда, семья вернула 0,9 млн. евро долга (общая сумма взятого в 2014 г. кредита составляла 1,61 млн. евро): депутат указал, что ему осталось вернуть 690 000 евро. Большая часть имущества семьи - недвижимость (3,2 млн. евро), еще 619 000 евро - сбережения.
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