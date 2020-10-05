Сухопутная граница Литвы с Калининградской областью России будет под видеонаблюдением

По информации пограничников, договор на сумму, превышающую 410 тыс. евро, о комплексном внедрении инженерного и оптоэлектронного оборудования был подписан с победившей на конкурсе компанией Euroelektronika.
После внедрения системы пограничники смогут постоянно наблюдать и фиксировать объекты, которые пересекают госграницу или приближаются к ней, видеоматериалы со всей системы будут передаваться в стационарный центр управления.
Компания, которая установит оборудование, обучит должностных лиц ее использованию.
Планируется, что система видеонаблюдения на участке границы в 1,96 километра будет установлена к концу этого года.
По данным службы, в данный момент пограничники наблюдают посредством современного оборудования почти за 56% внешней границы Евросоюза, за охрану которой отвечает Литва. Наблюдение ведется за все морской границей протяженностью более 119 км, за более чем 82% внешней границы с Россией, и почти за 37,5% границы с Беларусью.
В целом Литва отвечает почти за 1,1 тыс. км внешней границы Евросоюза.
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