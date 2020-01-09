Сухая погода в Литву придет ненадолго

В пятницу с запада придет циклон, который принесет немало осадков. Ночью осадков будет больше всего, однако местами пройдет и мокрый снег. Температура составит 1-3, на взморье до 4 градусов тепла, на юге она снизится до 0-1 градуса мороза, там ожидается гололед. Днем будет идти дождь, сначала осадки ожидаются на западе. Воздух прогреется до 2-7 градусов тепла.

В субботу ночью также будет идти дождь, а днем без осадков, небольшой дождь пройдет лишь местами. Температура будет примерно такой же, как в пятницу.