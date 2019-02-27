В среду Вильнюсский окружной суд решил, что подозреваемый в деле о взяточничестве судья Апелляционного суда Литвы Владимир Бавеян должен остаться под арестом.
Valdimaras Bavėjanas
© DELFI / Kiril Čachovskij

Суд отклонил просьбу защиты освободить подозреваемого, подтвердила BNS пресс-секретарь проводящей расследование Службы спецрасследований Рената Эндружите.

На прошлой неделе участковый суд разрешил задержать В. Бавеяна на 10 суток.

Во вторник суд решил освободить другого подозреваемого по этому делу, судью Верховного суда Эгидиюса Лаужикаса.

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