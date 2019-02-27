Суд отклонил просьбу защиты освободить подозреваемого, подтвердила BNS пресс-секретарь проводящей расследование Службы спецрасследований Рената Эндружите.
На прошлой неделе участковый суд разрешил задержать В. Бавеяна на 10 суток.
Во вторник суд решил освободить другого подозреваемого по этому делу, судью Верховного суда Эгидиюса Лаужикаса.
Конец самоуправству: будет установлена конкретная сумма за взыскание небольших долгов (1)
Правительство Литвы 27 февраля предложило установить...
Министр: удалось остановить рост цен в Литве (8)
Министерство сельского хозяйства Литвы представило...
Судья Апелляционного суда Бавеян остается под стражей (1)
В среду Вильнюсский окружной суд решил, что...
Тупик в деле повышения зарплат учителям и врачам: пугают крахом экономики (33)
В 2018 году протесты учителей, врачей и работников сферы...
В марте малоимущие жители Литвы получат лишь часть продуктов (39)
В марте малоимущие жители Литвы получат лишь часть...
TOP новостей
Министр: удалось остановить рост цен в Литве (8)
Министерство сельского хозяйства Литвы представило...
Центробанк Литвы не комментирует информацию о Swedbank (15)
Банк Литвы (Центробанк, БЛ), реагируя на информацию СМИ...
Конец самоуправству: будет установлена конкретная сумма за взыскание небольших долгов (1)
Правительство Литвы 27 февраля предложило установить...
Прогноз Карбаускиса: если победит Шимоните, ждут еще одни выборы (1)
"Молчание для кандидата намного хуже, чем высказывания",...
Правительство Литвы решило судиться во втором деле о тюрьме ЦРУ (1)
Правительство Литвы в среду приняло решение судиться...