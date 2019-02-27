Суд отклонил просьбу защиты освободить подозреваемого, подтвердила BNS пресс-секретарь проводящей расследование Службы спецрасследований Рената Эндружите.

На прошлой неделе участковый суд разрешил задержать В. Бавеяна на 10 суток.

Во вторник суд решил освободить другого подозреваемого по этому делу, судью Верховного суда Эгидиюса Лаужикаса.