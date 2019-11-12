Суд объявил, что коллегия судей решила взять самоотвод, поскольку двое судей из коллегии работали в свое время с Венцкене, третий с ней не работал, но был знаком.
"Коллегия судей Каунасского окружного суда постановлением от 12 ноября 2019 г. объявила о самоотводе от рассмотрения жалобы Венцкене, поскольку два члена коллегии в свое время работали с Венцкене, а третий был с ней знаком и поддерживал рабочие отношения", - сказано в пресс-релизе суда.
Литовский апелляционный суд будет решать, какой суд займется рассмотрением жалобы.
Венцкене обжаловала постановление Каунасского участкового суда о продлении ареста на два месяца, до 6 января 2020 года.
Венцкене предъявлены обвинения в невыполнении постановления суда, оказании сопротивления стражам порядка, в том, что она мешала приставу выполнять свою работу и ударила в лицо Лаймуте Станкунайте.
Экс-судья эти обвинения отрицает и говорит, что они политизированы.
Венцкене сбежала из Литвы в 2013 году. В том же году суд лишил ее депутатской неприкосновенности.
Судьи Каунасского окружного суда заявили о самоотводе от рассмотрения жалобы Венцкене
12 ноября Каунасский окружной суд получил жалобу...
В Вильнюсской мэрии представлен проект пешеходного туннеля (7)
Жители Верхних и Нижних Панеряй несколько десятилетий...
Что надо знать, чтобы получить компенсацию на покупку автомобиля (8)
С начала ноября в Литве можно получить компенсацию на...
Парламент Литвы в первом чтении одобрил проект налога на автомобили (5)
Парламент Литвы 12 ноября обсуждал предложенный...
Парламент Литвы одобрил предложенный проект налога на недвижимость (13)
Парламент Литвы в первом чтении одобрил предложенный...
TOP новостей
Над парламентом Литвы висит проклятье новых налогов: таких перемен не было и в кризис (75)
Премьер -министр Саулюс Сквернялис надеется, что...
Что надо знать, чтобы получить компенсацию на покупку автомобиля заявки подали 32 человека (8)
С начала ноября в Литве можно получить компенсацию на...
Живущий в Литве иранец за нее готов идти воевать: ведь здесь растут мои дети (104)
Шаурма (Kebabai) – такая вывеска висит на фасаде одного из...
Парламент Литвы одобрил предложенный проект налога на недвижимость (13)
Парламент Литвы в первом чтении одобрил предложенный...
Судьи Каунасского окружного суда заявили о самоотводе от рассмотрения жалобы Венцкене
12 ноября Каунасский окружной суд получил жалобу...