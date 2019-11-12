Судьи Каунасского окружного суда заявили о самоотводе от рассмотрения жалобы Венцкене

12 ноября Каунасский окружной суд получил жалобу экс-судьи Неринги Венцкене в связи с назначенной ей мерой пресечения в виде ареста на два месяца и объявил о самоотводе судей от рассмотрения этого дела.
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Суд объявил, что коллегия судей решила взять самоотвод, поскольку двое судей из коллегии работали в свое время с Венцкене, третий с ней не работал, но был знаком.

"Коллегия судей Каунасского окружного суда постановлением от 12 ноября 2019 г. объявила о самоотводе от рассмотрения жалобы Венцкене, поскольку два члена коллегии в свое время работали с Венцкене, а третий был с ней знаком и поддерживал рабочие отношения", - сказано в пресс-релизе суда.

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Венцкене обжаловала постановление Каунасского участкового суда о продлении ареста на два месяца, до 6 января 2020 года.

Венцкене предъявлены обвинения в невыполнении постановления суда, оказании сопротивления стражам порядка, в том, что она мешала приставу выполнять свою работу и ударила в лицо Лаймуте Станкунайте.

Экс-судья эти обвинения отрицает и говорит, что они политизированы.

Венцкене сбежала из Литвы в 2013 году. В том же году суд лишил ее депутатской неприкосновенности.

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