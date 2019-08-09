Судейский совет одобрил увольнение судьи ВСЛ Лаужикаса и двух других судей

Этот орган судейского самоуправления отказался разрешить увольнение судьи АСЛ Виктораса Кажиса и судьи Вильнюсского участкового суда Робертаса Райниса.

Принятие решения по другим подозреваемым: судье Вильнюсского окружного административного суда Арунаса Каминскаса, судье АСЛ Вальдимараса Бавеянаса и судье Каунасского административного суда Гинтараса Чеканаускаса – отложено до конца августа.

Увольнение судей из-за дискредитации звания судьи инициировал президент Гитанас Науседа. Перед принятием решения о назначении или увольнении судей он должен получить рекомендацию Судейского совета.

Глава Судейского совета Валантинас сказал, что совет решил не давать согласия не увольнение Кажиса и Райниса, так как счел недостаточными предоставленные правоохраной данные для доказательства того, что они дискредитировали звание судьи.

"То есть материала недостаточно, чтобы можно было сделать определенные выводы, что там были реальные факты, которые свидетельствовали бы о дискредитации судейского звания", – сказал Валантинас.

По его словам, вопрос о трех судьях был отложен, так как у Бавеянаса и Чеканаускаса не было возможности явиться и изложить свою позицию.

Между тем искренние показания судьи Вильнюсского окружного административного суда Арунаса Каминскаса вызвали сомнения в представленном правоохраной материале, так что для обсуждения вопроса Каминскаса нужно больше времени, сказал Валантинас.

"Это был единственный судья, который очень открыто изложил на заседании суда свою позицию и члены совета засомневались. (...) Нужно уточнить определенные моменты", – сказал он.

В расследовании о коррупции судей подозрения предъявлены 48 лицам.