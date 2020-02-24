Судьба оскорбившего пострадавшую девушку полицейского прояснится на следующей неделе

"Ситуация такова, что Комиссия по этике должна рассмотреть его поведение. Пока это не сделали. Насколько я знаю, он на больничном, еще не вернулся на службу. Когда он вернется, в ближайшее время комиссия рассмотрит это поведение и оценит его", – сказал Матонис.

После передачи он уточнил, что полицейский сейчас находится в отпуске по учебе, а Комиссия по этике примет решение на следующей неделе.

Какое взыскание ждет стража порядка, по словам Матониса, пока неясно. Обычно, заметил собеседник, это решают на Комиссии по этике. Он заверил, что иногда ограничиваются обсуждением, а иногда делают предупреждение или проводят служебное расследование.

"Есть несколько вариантов возможных решений. Может быть установлено какое-то нарушение, тогда комиссия может предложить провести служебное расследование, может быть, предложит какое-то взыскание и т.п.", – сказал Матонис. Он заверил, что полиция информирует общество о принятом решении.

В передаче Матонис подчеркнул, что высказанные сотрудником мысли не имеют ничего общего с позицией полиции.

"Это его слова, я не знаю почему, я не знаю, как это вырвалось, может эти мысли вызвали какие-то эмоции. Я рад, что полицейский сам понял, что поступил неэтично, неправильно и извинился перед женщиной. Я, пользуясь возможностью, хотел бы принести извинения от имени всего ведомства, поскольку это идет вразрез с ценностями нашей организации, эта позиция не является официальной позицией полиции", – сказал Матонис.

На вопрос, принесли ли девушке личные извинения, он сказал, что, насколько ему известно, но полицейский, который оскорбил девушку, ни представители полиции этого не сделали.

"Насколько я знаю, он извинился публично, в социальной сети, где была размещена и прошлая запись. Извинился ли он лично - я не знаю", – сказал Матонис.

В свою очередь старший советник Службы контролера равных возможностей полов Донатас Паулаускас убежден, что это не просто мнение, а проблема ценностей части полицейских.



"Я читал такие оценки, что это происшествие - случай неверной профессиональной этики или же мнение, которое все мы можем разделять. Но запись полицейского не была оформлена как мысль. Это было обвинение в адрес жертвы, и это реакция полицейского на возможное преступление. Я думаю, тут мы должны говорить о ценностях конкретного сотрудника полиции, а вообще, я думаю, проблема глубже.

Мы должны говорить о ценностях, которые не совпадают с ценностями учреждения. Говорят, написал в социальной сети, не в рабочее время и т.д. Даже в нерабочее время ты остаешься работником какой-либо компании, учреждения, ты все равно несешь это знамя. Даже и в таком случае, мне кажется, это более серьезная проблема, чем просто мнение", – сказал Паулаускас.

Матонис заметил, что оказавшийся в эпицентре скандала полицейский напрямую расследования не ведет, он работает патрульным, поэтому он никак на расследование влиять не может.

Напомним, что полицейский Ливиюс С., который 18 февраля в Instagram оскорбил изнасилованную девушку, решил извиниться за свое поведение и резкое заявление. Это он также сделал на своей странице в Instagram.

"Как полицейский я чувствую свою ответственность и выступаю против насилия в любом проявлении", – сказано на странице Ливиюса С.

"Я не хотел вызвать такое противостояние в обществе. Да, это было написано не там и не в то время. Столько эмоций и столько мыслей сейчас крутятся в голове, больше всего хочется загладить вину и нанесенный необдуманными словами ущерб, извиниться перед людьми, которые этих слов не заслужили. Больше всего я сожалею и приношу искренние извинения перед девушкой, которая и без того пострадала", – писал полицейский.

"Я приношу извинения и своим коллегам, которые не заслужили упреков по моей вине. Это будет мне хорошим уроком, я его принимаю", – сказал Ливиюс С. В минувший вторник этот полицейский шокировал жестоким заявлением, осуждающим перенесшую насилие девушку.

"Меньше надо пить и кривляться, и ничего не будет", – писал в Instagram сотрудник литовской полиции Ливиюс С.

Он работает в паре с полицейским, которого называют лучшим полицейским в Литве.

DELFI напоминает, что 15 февраля, в 2.12 ч. поступило сообщение о том, что в ночном клубе Metelica была изнасилована и избита девушка. Позвонила в полицию подруга пострадавшей, она сказала, что насильник находится в клубе, что нужна помощь полиции и врачей.

Представитель полиции сказала, что начато расследование по 1 ч. 149 ст. УК ЛР (изнасилование). За это преступление грозит лишение свободы на срок до 7 лет. В полицию был доставлен молодой человек 1998 г.р.