Гуога 29 декабря сказал, что публичные заявления Успасских об "антиковидной" воде недопустимы и идут вразрез с ценностями Партии труда, поскольку могут мешать борьбе с пандемией COVID–19.
Гуога также считает, что после таких заявлений Успасских, он должен покинуть пост главы партии.
"Ведь предложение лечить людей от вируса с помощью воды - путь к Средневековью и уход от прогресса. (…) Мой призыв к Виктору - покинуть пост председателя - не означает, что я мечу на его место", – писал в фейсбуке Гуога.
Сам Успасских сказал, что не видит возможности дальнейшего пребывания Гуоги в партии.
"Не Гуоге оценивать и решать, чем мне заниматься, и что делать. Партия тут "ни при чем". Ведь никто в партии не говорит о его бизнесе в сфере азартных игр или о его отношении к наркотикам. Никто его не обвиняет, каждый занимается своим делом. А это (игры и наркотики) наносят больше вреда, чем моя вода", – сказал Гуога.
Европарламентарий сказал, что, возможно, Гуога ищет повод для ухода из фракции и перехода, например, во фракцию Партии свободы.
Delfi обратился к старосте фракции Партии свободы Еве Пакарклите. Депутат сказала, что такой вопрос не рассматривается.
"Такие переговоры мы не ведем", – сказала она Delfi.
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