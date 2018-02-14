Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) в среду постановил, что Дирекция автодорог, выполняя расследование служебного проступка Д. Забулёниса, не представила ему суть проступка и не собрала все доказательства, подтверждающие его вину, не проверила представленные им обстоятельства и ненадлежащим образом оформила результаты расследования.
Министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис считает, что служащие с сомнительной репутацией не могут работать в дирекции.
"После решения суда создалась двусмысленная ситуация. Лицо подозревают в том, что оно возможно согласовывало условия конкурсов с подрядчиками, и получавшее за это вознаграждение. Поэтому я не считают, что в сфере прокладки дорог могут работать служащие, на чьей репутации такие пятна", - отметил министр в распространенном комментарии.
Правоохранительные органы подозревают, что Д. Забулёнис был назначен на высокий пост в дирекции благодаря вице-президенту концерна MG Baltic.
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