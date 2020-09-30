"В Каунасском участковом суде рассмотрели дело Биржишки, его признали виновным в нарушении общественного порядка", – сказано в сообщении.
Согласно материалам дела, осужденный 21 января 2020 г. в 18.30 ч., в общественном месте – на автомобильной стоянке у здания компании, на глазах у других людей, надел ведро с фекалиями на голову начальнику своей жены. В результате была испорчена одежда С.Б. и нанесен материальный ущерб, продемонстрировано неуважение к окружающим и нарушен общественный порядок.
В постановлении сказано, что это было наглое действие. Суд отклонил обвинения в вандализме, поскольку у Биржишки не было цели портить чужое имущество.
Осужденный свою вину признал с самого начала, об этом он информировал всех коллег пострадавшего по эл. почте, однако в суде он постоянно называл разные мотивы своего поведения: хотел показать, что пострадавший достоин ведра фекалий; чувствовал себя униженным как муж; хотел защитить семью, а в суде заявил, что сожалеет о содеянном, но постоянно утверждал, что пострадавший "нанес его семье гораздо больший ущерб", поэтому суд не расценивал раскаяние как смягчающее вину обстоятельство.
За содеянное Биржишке назначили ограничение свободы на 10 месяцев, кроме того, в течение 9 месяцев он безвозмездно должен отработать на благо общества 135 ч. (не меньше чем по 15 часов в месяц).
Суд полностью удовлетворил иск пострадавшего и присудил в его пользу 580 евро материального ущерба и 550,00 евро в качестве расходов на судебную тяжбу.
"Однако суд отметил, "что действия были кратковременными, необратимых последствий не принесли, пострадавший к врачу не обращался, психологической помощи не просил, только в течение нескольких дней чувствовал кожный зуд <...> но вернулся к нормальной жизни", поэтому удовлетворил просьбу о возмещении морального ущерба лишь отчасти - присудил не 1500 евро, а 300 евро", – сказано в постановлении суда.
Это решение суда может быть обжаловано в течение 20 дней.
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