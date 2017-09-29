Вильнюсский окружной административный суд в первый раз обязал службу миграции писать фамилию иностранца на главной странице паспорта и использование буквы "q", которой нет в литовском алфавите.
© DELFI / Šarūnas Mažeika

В соответствии с постановлением суда, сотрудники миграционной службы должны выдать гражданину Литвы и Франции по фамилии Jacquet паспорт, в котором его фамилия на главной странице будет написана на оригинале, с использованием буквы "q" и на литовском языке. Это постановление суда еще может быть обжаловано.

"Это первый раз, когда суд обязал на главной странице паспорта указать обе версии фамилии, включая оригинальную", – сказала BNS 29 сентября помощник адвоката Европейского фонда по правам человека Эвелина Добровольска.

BNS
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