В соответствии с постановлением суда, сотрудники миграционной службы должны выдать гражданину Литвы и Франции по фамилии Jacquet паспорт, в котором его фамилия на главной странице будет написана на оригинале, с использованием буквы "q" и на литовском языке. Это постановление суда еще может быть обжаловано.

"Это первый раз, когда суд обязал на главной странице паспорта указать обе версии фамилии, включая оригинальную", – сказала BNS 29 сентября помощник адвоката Европейского фонда по правам человека Эвелина Добровольска.